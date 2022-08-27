https://ria.ru/20220827/lavrov-1812557912.html
Россия готова наращивать связи со странами, входящими в ОИС, заявил Лавров
Россия готова наращивать связи со странами, входящими в ОИС, заявил Лавров - РИА Новости, 27.08.2022
Россия готова наращивать связи со странами, входящими в ОИС, заявил Лавров
Москва не приемлет попытки Запада подвергнуть изоляции страны, отстаивающие собственный суверенитет, готова и дальше наращивать связи со странами, входящими в... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T16:12
2022-08-27T16:12
2022-08-27T16:12
россия
политика
сергей лавров
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва не приемлет попытки Запада подвергнуть изоляции страны, отстаивающие собственный суверенитет, готова и дальше наращивать связи со странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Отношения России и ОИС, входящих в нее стран находятся на подъеме. Готовы наращивать сотрудничество с ними на основе равенства и взаимной выгоды, уважения культурно-цивилизационной самобытности и права самостоятельного определения путей развития. Не приемлем повсеместное навязывание Западом своих псевдоценностей, попытки подвергнуть изоляции страны, отстаивающие собственный суверенитет, сколачивание против них блоков и союзов", - заявил Лавров, обращаясь к организаторам и участникам Первого Казанского глобального молодежного саммита.Глава МИД РФ подчеркнул, что выбор российского города для созыва форума, посвященного молодежной политике в мусульманских государствах, свидетельствует о многогранности связей России со странами-участницами ОИС и широкой международной общественной поддержке этого взаимодействия.
https://ria.ru/20220827/lavrov-1812500712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, сергей лавров
Россия, Политика, Сергей Лавров
Россия готова наращивать связи со странами, входящими в ОИС, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не приемлет попытки изолировать тех, кто отстаивает суверенитет