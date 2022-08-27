https://ria.ru/20220827/lavrov-1812557912.html

Россия готова наращивать связи со странами, входящими в ОИС, заявил Лавров

Россия готова наращивать связи со странами, входящими в ОИС, заявил Лавров - РИА Новости, 27.08.2022

Россия готова наращивать связи со странами, входящими в ОИС, заявил Лавров

Москва не приемлет попытки Запада подвергнуть изоляции страны, отстаивающие собственный суверенитет, готова и дальше наращивать связи со странами, входящими в... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T16:12

2022-08-27T16:12

2022-08-27T16:12

россия

политика

сергей лавров

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва не приемлет попытки Запада подвергнуть изоляции страны, отстаивающие собственный суверенитет, готова и дальше наращивать связи со странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Отношения России и ОИС, входящих в нее стран находятся на подъеме. Готовы наращивать сотрудничество с ними на основе равенства и взаимной выгоды, уважения культурно-цивилизационной самобытности и права самостоятельного определения путей развития. Не приемлем повсеместное навязывание Западом своих псевдоценностей, попытки подвергнуть изоляции страны, отстаивающие собственный суверенитет, сколачивание против них блоков и союзов", - заявил Лавров, обращаясь к организаторам и участникам Первого Казанского глобального молодежного саммита.Глава МИД РФ подчеркнул, что выбор российского города для созыва форума, посвященного молодежной политике в мусульманских государствах, свидетельствует о многогранности связей России со странами-участницами ОИС и широкой международной общественной поддержке этого взаимодействия.

https://ria.ru/20220827/lavrov-1812500712.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, политика, сергей лавров