https://ria.ru/20220827/kosovo-1812619271.html
Договор о въездных документах сохранил мир в Косово, считают власти Сербии
Договор о въездных документах сохранил мир в Косово, считают власти Сербии - РИА Новости, 27.08.2022
Договор о въездных документах сохранил мир в Косово, считают власти Сербии
Договоренность о въезде и выезде из Косово с личными документами, выданными Белградом и Приштиной, достигнутая в субботу, сохранила мир в крае и обеспечила... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T21:06
2022-08-27T21:06
2022-08-27T21:08
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косово
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александр вучич
приштина
жозеп боррель
евросоюз
совет безопасности оон
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БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Договоренность о въезде и выезде из Косово с личными документами, выданными Белградом и Приштиной, достигнутая в субботу, сохранила мир в крае и обеспечила свободу передвижения для косовских сербов, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что руководство Сербии готово частично принять требования косовоалбанских властей в Приштине по въездным документам в край при определенных условиях и гарантиях ЕС. Затем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Белграду и Приштине удалось достичь договоренности по вопросу въезда и выезда в Косово и Метохию сербов и албанцев с личными документами."Это имеет решающее значение для сербов в Косово и Метохии, вопреки всем препятствиям и принуждению мы смогли сохранить сербские личные документы для нашего народа в крае, а тем самым и присутствие Сербии на этой территории. Каждый серб южнее и севернее Ибра без исключения сможет нормально и без проблем жить, работать, ездить и проходить административные пункты перехода", - подчеркнул представитель властей Сербии.Он также привел текст разъяснения, которое будет размещено на КПП между Косово и центральной Сербией."Обеспечение возможности использования личных документов, выданных со стороны Приштины (Косово), производится исключительно из практических соображений ради облегчения положений отдельных лиц и обеспечения свободы передвижения в соответствии с соглашением о свободе перемещения, достигнутом в диалоге в 2011 году, и не может трактоваться как признание провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово и предопределение окончательного статуса Косово и не может рассматриваться как согласие Белграда на отступление от резолюции Совбеза ООН 1244", - говорится в разъяснении.Что касается перерегистрации автомобилей с номеров, выданных властями Сербии на косовские номерные знаки, срок, отведенный Приштиной для местных сербов, завершается 31 октября, вопрос, по словам президента Сербии, остался открытым.
https://ria.ru/20220817/kosovo-1810268017.html
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в мире, косово, сербия, александр вучич, приштина, жозеп боррель, евросоюз, совет безопасности оон
В мире, Косово, Сербия, Александр Вучич, Приштина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Совет Безопасности ООН
21:06 27.08.2022 (обновлено: 21:08 27.08.2022)
Договор о въездных документах сохранил мир в Косово, считают власти Сербии
Власти Сербии считают, что договоренность о въездных документах сохранила мир в Косово
БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Договоренность о въезде и выезде из Косово с личными документами, выданными Белградом и Приштиной, достигнутая в субботу, сохранила мир в крае и обеспечила свободу передвижения для косовских сербов, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.
Президент Сербии Александр Вучич
заявил в субботу, что руководство Сербии готово частично принять требования косовоалбанских властей в Приштине
по въездным документам в край при определенных условиях и гарантиях ЕС
. Затем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
подтвердил, что Белграду
и Приштине удалось достичь договоренности по вопросу въезда и выезда в Косово
и Метохию сербов и албанцев с личными документами.
"Благодаря решительным дипломатическим усилиям президента Александра Вучича сегодня мы получили необходимые гарантии ЕС и достигли договоренности о свободе передвижения и сербских документах. Тем самым мы обеспечили мир и стабильность в Косово и Метохии и сохранили сербские личные документы для сербов южнее и севернее реки Ибар", - цитирует Канцелярия по Косово и Метохии Петковича.
"Это имеет решающее значение для сербов в Косово и Метохии, вопреки всем препятствиям и принуждению мы смогли сохранить сербские личные документы для нашего народа в крае, а тем самым и присутствие Сербии на этой территории. Каждый серб южнее и севернее Ибра без исключения сможет нормально и без проблем жить, работать, ездить и проходить административные пункты перехода", - подчеркнул представитель властей Сербии.
Он также привел текст разъяснения, которое будет размещено на КПП между Косово и центральной Сербией.
"Обеспечение возможности использования личных документов, выданных со стороны Приштины (Косово), производится исключительно из практических соображений ради облегчения положений отдельных лиц и обеспечения свободы передвижения в соответствии с соглашением о свободе перемещения, достигнутом в диалоге в 2011 году, и не может трактоваться как признание провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово и предопределение окончательного статуса Косово и не может рассматриваться как согласие Белграда на отступление от резолюции Совбеза ООН
1244", - говорится в разъяснении.
Что касается перерегистрации автомобилей с номеров, выданных властями Сербии на косовские номерные знаки, срок, отведенный Приштиной для местных сербов, завершается 31 октября, вопрос, по словам президента Сербии, остался открытым.