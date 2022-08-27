https://ria.ru/20220827/kosovo-1812619271.html

Договор о въездных документах сохранил мир в Косово, считают власти Сербии

Договор о въездных документах сохранил мир в Косово, считают власти Сербии - РИА Новости, 27.08.2022

Договор о въездных документах сохранил мир в Косово, считают власти Сербии

Договоренность о въезде и выезде из Косово с личными документами, выданными Белградом и Приштиной, достигнутая в субботу, сохранила мир в крае и обеспечила... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T21:06

2022-08-27T21:06

2022-08-27T21:08

в мире

косово

сербия

александр вучич

приштина

жозеп боррель

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БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Договоренность о въезде и выезде из Косово с личными документами, выданными Белградом и Приштиной, достигнутая в субботу, сохранила мир в крае и обеспечила свободу передвижения для косовских сербов, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что руководство Сербии готово частично принять требования косовоалбанских властей в Приштине по въездным документам в край при определенных условиях и гарантиях ЕС. Затем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Белграду и Приштине удалось достичь договоренности по вопросу въезда и выезда в Косово и Метохию сербов и албанцев с личными документами."Это имеет решающее значение для сербов в Косово и Метохии, вопреки всем препятствиям и принуждению мы смогли сохранить сербские личные документы для нашего народа в крае, а тем самым и присутствие Сербии на этой территории. Каждый серб южнее и севернее Ибра без исключения сможет нормально и без проблем жить, работать, ездить и проходить административные пункты перехода", - подчеркнул представитель властей Сербии.Он также привел текст разъяснения, которое будет размещено на КПП между Косово и центральной Сербией."Обеспечение возможности использования личных документов, выданных со стороны Приштины (Косово), производится исключительно из практических соображений ради облегчения положений отдельных лиц и обеспечения свободы передвижения в соответствии с соглашением о свободе перемещения, достигнутом в диалоге в 2011 году, и не может трактоваться как признание провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово и предопределение окончательного статуса Косово и не может рассматриваться как согласие Белграда на отступление от резолюции Совбеза ООН 1244", - говорится в разъяснении.Что касается перерегистрации автомобилей с номеров, выданных властями Сербии на косовские номерные знаки, срок, отведенный Приштиной для местных сербов, завершается 31 октября, вопрос, по словам президента Сербии, остался открытым.

https://ria.ru/20220817/kosovo-1810268017.html

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806420177.html

косово

сербия

приштина

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в мире, косово, сербия, александр вучич, приштина, жозеп боррель, евросоюз, совет безопасности оон