https://ria.ru/20220827/kosovo-1812603940.html

ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов

ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов - РИА Новости, 27.08.2022

ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов

Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти гарантировал местным сербам свободу передвижения между краем и остальной территорией Сербии, сообщил глава... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T19:47

2022-08-27T19:47

2022-08-27T20:30

в мире

приштина

косово

евросоюз

сербия

александр вучич

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти гарантировал местным сербам свободу передвижения между краем и остальной территорией Сербии, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter.Боррель добавил, что Сербия также согласилась пойти на уступки в вопросе пересечения границ по документам, выданным Приштиной.Как заявил ранее сегодня в обращении к нации президент Сербии Александр Вучич, руководство страны в случае гарантий со стороны ЕС может частично принять требования косовоалбанских властей. Он пояснил, что Белград готов пойти на это ради облегчения положения людей, но решение не означает признания провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.Косовские власти планировали с 1 августа обязать проживающих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили и ввести для них миграционные карты. Это привело к обострению ситуации, начались беспорядки. Приштина по просьбе Вашингтона отложила на месяц вступление в силу этого решения.

https://ria.ru/20220827/zakharova-1812452306.html

приштина

косово

сербия

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в мире, приштина, косово, евросоюз, сербия, александр вучич, жозеп боррель