https://ria.ru/20220827/kosovo-1812603940.html
ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов
ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов - РИА Новости, 27.08.2022
ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов
Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти гарантировал местным сербам свободу передвижения между краем и остальной территорией Сербии, сообщил глава... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T19:47
2022-08-27T19:47
2022-08-27T20:30
в мире
приштина
косово
евросоюз
сербия
александр вучич
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти гарантировал местным сербам свободу передвижения между краем и остальной территорией Сербии, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter.Боррель добавил, что Сербия также согласилась пойти на уступки в вопросе пересечения границ по документам, выданным Приштиной.Как заявил ранее сегодня в обращении к нации президент Сербии Александр Вучич, руководство страны в случае гарантий со стороны ЕС может частично принять требования косовоалбанских властей. Он пояснил, что Белград готов пойти на это ради облегчения положения людей, но решение не означает признания провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.Косовские власти планировали с 1 августа обязать проживающих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили и ввести для них миграционные карты. Это привело к обострению ситуации, начались беспорядки. Приштина по просьбе Вашингтона отложила на месяц вступление в силу этого решения.
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в мире, приштина, косово, евросоюз, сербия, александр вучич, жозеп боррель
В мире, Приштина, Косово, Евросоюз, Сербия, Александр Вучич, Жозеп Боррель
19:47 27.08.2022 (обновлено: 20:30 27.08.2022)
ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов
Боррель: Евросоюз получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов