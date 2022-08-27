Рейтинг@Mail.ru
ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220827/kosovo-1812603940.html
ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов
ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов - РИА Новости, 27.08.2022
ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов
Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти гарантировал местным сербам свободу передвижения между краем и остальной территорией Сербии, сообщил глава... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T19:47
2022-08-27T20:30
в мире
приштина
косово
евросоюз
сербия
александр вучич
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_0:60:2897:1690_1920x0_80_0_0_c2217d038f7a9a11d78b4b836ac74210.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти гарантировал местным сербам свободу передвижения между краем и остальной территорией Сербии, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter.Боррель добавил, что Сербия также согласилась пойти на уступки в вопросе пересечения границ по документам, выданным Приштиной.Как заявил ранее сегодня в обращении к нации президент Сербии Александр Вучич, руководство страны в случае гарантий со стороны ЕС может частично принять требования косовоалбанских властей. Он пояснил, что Белград готов пойти на это ради облегчения положения людей, но решение не означает признания провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.Косовские власти планировали с 1 августа обязать проживающих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили и ввести для них миграционные карты. Это привело к обострению ситуации, начались беспорядки. Приштина по просьбе Вашингтона отложила на месяц вступление в силу этого решения.
https://ria.ru/20220827/zakharova-1812452306.html
приштина
косово
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_1e8ddfb4bfec28e947399e1bb12db919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, приштина, косово, евросоюз, сербия, александр вучич, жозеп боррель
В мире, Приштина, Косово, Евросоюз, Сербия, Александр Вучич, Жозеп Боррель
19:47 27.08.2022 (обновлено: 20:30 27.08.2022)
 
ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов

Боррель: Евросоюз получил гарантии от Приштины по въездным документам для косовских сербов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГород Приштина
Город Приштина - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Город Приштина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти гарантировал местным сербам свободу передвижения между краем и остальной территорией Сербии, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter.

"Сербы Косово, а также все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности. ЕС только что получил гарантии на этот счет от премьера Курти", — говорится в публикации.

Боррель добавил, что Сербия также согласилась пойти на уступки в вопросе пересечения границ по документам, выданным Приштиной.
Как заявил ранее сегодня в обращении к нации президент Сербии Александр Вучич, руководство страны в случае гарантий со стороны ЕС может частично принять требования косовоалбанских властей. Он пояснил, что Белград готов пойти на это ради облегчения положения людей, но решение не означает признания провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.
Косовские власти планировали с 1 августа обязать проживающих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили и ввести для них миграционные карты. Это привело к обострению ситуации, начались беспорядки. Приштина по просьбе Вашингтона отложила на месяц вступление в силу этого решения.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 00:58
В МИД прокомментировали заявление представителя Госдепа о Сербии и Косово
 
В миреПриштинаКосовоЕвросоюзСербияАлександр ВучичЖозеп Боррель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала