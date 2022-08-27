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В Москве за сутки госпитализировали 398 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220827/koronavirus-1812493626.html
В Москве за сутки госпитализировали 398 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 398 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 398 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 6 915 случаев COVID-19, 35 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:10
2022-08-27T11:10
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 6 915 случаев COVID-19, 35 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 6 915, госпитализированы - 398 человек, выздоровел - 7 469 человек, 35 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 7602 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 004 574 случая коронавируса, выздоровели 2 772 762 человек, умерли 45 021 человека.
https://radiosputnik.ria.ru/20220823/koronavirus-1811338975.html
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России
11:10 27.08.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 398 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 6915 новых случая COVID-19, умерли 35 человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 6 915 случаев COVID-19, 35 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 6 915, госпитализированы - 398 человек, выздоровел - 7 469 человек, 35 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 7602 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 004 574 случая коронавируса, выздоровели 2 772 762 человек, умерли 45 021 человека.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваКоронавирус в России
 
 
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