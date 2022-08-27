https://ria.ru/20220827/koronavirus-1812493626.html

В Москве за сутки госпитализировали 398 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 398 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 398 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 6 915 случаев COVID-19, 35 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T11:10

2022-08-27T11:10

2022-08-27T11:10

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 6 915 случаев COVID-19, 35 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 6 915, госпитализированы - 398 человек, выздоровел - 7 469 человек, 35 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 7602 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 004 574 случая коронавируса, выздоровели 2 772 762 человек, умерли 45 021 человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20220823/koronavirus-1811338975.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии