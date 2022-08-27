https://ria.ru/20220827/koronavirus-1812492594.html
В России за сутки госпитализировали 4354 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4354 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2022
В России за сутки госпитализировали 4354 человека с COVID-19
Более 4,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:03
2022-08-27T11:03
2022-08-27T11:03
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более 4,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 27 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4354 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,3%", - говорится в сообщении.Отмечается, что рост числа госпитализаций отмечен в 49 регионах, снижение - в 34, ситуация не изменилась в двух.Всего в России за сутки выявили более 47 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 90 человек, сообщили в оперативном штабе.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 32 642 человека, или на 3,2% меньше в сравнении с 26 августа."Выявлено 47 093 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 90 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220826/covid-19-1812210620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 4354 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 47 093 новых случая COVID-19
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Более 4,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 27 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4354 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,3%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рост числа госпитализаций отмечен в 49 регионах, снижение - в 34, ситуация не изменилась в двух.
Всего в России
за сутки выявили более 47 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 90 человек, сообщили в оперативном штабе.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 32 642 человека, или на 3,2% меньше в сравнении с 26 августа.
"Выявлено 47 093 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 90 человек", - говорится в сообщении.