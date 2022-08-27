https://ria.ru/20220827/koronavirus-1812492594.html

В России за сутки госпитализировали 4354 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4354 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2022

В России за сутки госпитализировали 4354 человека с COVID-19

Более 4,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T11:03

2022-08-27T11:03

2022-08-27T11:03

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417800_107:0:2919:1582_1920x0_80_0_0_dc923fb193bee9ed8cc93ae9b2c7a562.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более 4,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 27 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4354 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,3%", - говорится в сообщении.Отмечается, что рост числа госпитализаций отмечен в 49 регионах, снижение - в 34, ситуация не изменилась в двух.Всего в России за сутки выявили более 47 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 90 человек, сообщили в оперативном штабе.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 32 642 человека, или на 3,2% меньше в сравнении с 26 августа."Выявлено 47 093 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 90 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220826/covid-19-1812210620.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии