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Следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году - РИА Новости, 27.08.2022
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Следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году
Следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году - РИА Новости, 27.08.2022
Следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году
Следующая Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в 2026 году, заявил на заключительном заседании конференции ее... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T03:12
2022-08-27T03:12
в мире
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Следующая Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в 2026 году, заявил на заключительном заседании конференции ее председатель Густаво Злаувинен.По его словам, следующая конференция пройдет "в 2026 году в Нью-Йорке".Он указал, что первая сессия подготовительного комитета пройдет в 2023 году в Вене, вторая - в 2024-м в Женеве, а третья - в 2025 году в Нью-Йорке.
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
03:12 27.08.2022
 
Следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году

Злаувинен заявил, что следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году в Нью-Йорке

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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ООН, 27 авг – РИА Новости. Следующая Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в 2026 году, заявил на заключительном заседании конференции ее председатель Густаво Злаувинен.
По его словам, следующая конференция пройдет "в 2026 году в Нью-Йорке".
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
02:46
Российский дипломат оценил обсуждение итогового документа конференции ДНЯО
Он указал, что первая сессия подготовительного комитета пройдет в 2023 году в Вене, вторая - в 2024-м в Женеве, а третья - в 2025 году в Нью-Йорке.
 
В миреНью-Йорк (город)
 
 
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