https://ria.ru/20220827/konferentsiya-1812458473.html
Следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году
Следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году - РИА Новости, 27.08.2022
Следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году
Следующая Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в 2026 году, заявил на заключительном заседании конференции ее... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T03:12
2022-08-27T03:12
2022-08-27T03:12
в мире
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565325867_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_6e1710bf508fa40299dcd419a092b397.jpg
ООН, 27 авг – РИА Новости. Следующая Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в 2026 году, заявил на заключительном заседании конференции ее председатель Густаво Злаувинен.По его словам, следующая конференция пройдет "в 2026 году в Нью-Йорке".Он указал, что первая сессия подготовительного комитета пройдет в 2023 году в Вене, вторая - в 2024-м в Женеве, а третья - в 2025 году в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20220827/dnyao-1812457280.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565325867_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_b96f24679b56b1e4809c71057c4efc42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город)
Следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году
Злаувинен заявил, что следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году в Нью-Йорке
ООН, 27 авг – РИА Новости. Следующая Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в 2026 году, заявил на заключительном заседании конференции ее председатель Густаво Злаувинен.
По его словам, следующая конференция пройдет "в 2026 году в Нью-Йорке".
Он указал, что первая сессия подготовительного комитета пройдет в 2023 году в Вене, вторая - в 2024-м в Женеве, а третья - в 2025 году в Нью-Йорке.