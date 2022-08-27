https://ria.ru/20220827/konferentsiya-1812458473.html

Следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году

Следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году - РИА Новости, 27.08.2022

Следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году

Следующая Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в 2026 году, заявил на заключительном заседании конференции ее... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T03:12

2022-08-27T03:12

2022-08-27T03:12

в мире

нью-йорк (город)

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ООН, 27 авг – РИА Новости. Следующая Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в 2026 году, заявил на заключительном заседании конференции ее председатель Густаво Злаувинен.По его словам, следующая конференция пройдет "в 2026 году в Нью-Йорке".Он указал, что первая сессия подготовительного комитета пройдет в 2023 году в Вене, вторая - в 2024-м в Женеве, а третья - в 2025 году в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20220827/dnyao-1812457280.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нью-йорк (город)