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В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад на площади две тысячи "квадратов" - РИА Новости, 27.08.2022
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В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад на площади две тысячи "квадратов"
В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад на площади две тысячи "квадратов" - РИА Новости, 27.08.2022
В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад на площади две тысячи "квадратов"
Склад горит в Комсомольске-на-Амуре, площадь пожара, предварительно, достигла 2 тысяч квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T05:42
2022-08-27T07:48
происшествия
комсомольск-на-амуре
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Склад горит в Комсомольске-на-Амуре, площадь пожара, предварительно, достигла 2 тысяч квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России.В помещении, как утверждается, находились электрокабели и лакокрасочные материалы. Угрозы распространения огня на соседние строения нет.До прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли 22 человека.
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происшествия, комсомольск-на-амуре
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре
05:42 27.08.2022 (обновлено: 07:48 27.08.2022)
 
В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад на площади две тысячи "квадратов"

В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад на площади две тысячи квадратных метров

© МЧС РФ Главное управление по Хабаровскому краюПожар на складе в Комсомольске-на-Амуре
Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© МЧС РФ Главное управление по Хабаровскому краю
Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Склад горит в Комсомольске-на-Амуре, площадь пожара, предварительно, достигла 2 тысяч квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России.
"Пожарные ликвидируют возгорание на складе в городе Комсомольск-на-Амуре ... Поступило сообщение о возгорании в складском помещении по улице Урожайная, 3. На место незамедлительно по повышенному номеру выехали пожарно-спасательные подразделения ... По предварительной информации, площадь пожара - порядка 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
В помещении, как утверждается, находились электрокабели и лакокрасочные материалы. Угрозы распространения огня на соседние строения нет.
До прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли 22 человека.
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ПроисшествияКомсомольск-на-Амуре
 
 
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