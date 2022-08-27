05:42 27.08.2022 (обновлено: 07:48 27.08.2022)
В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад на площади две тысячи "квадратов"
В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад на площади две тысячи квадратных метров
© МЧС РФ Главное управление по Хабаровскому краюПожар на складе в Комсомольске-на-Амуре
© МЧС РФ Главное управление по Хабаровскому краю
Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Склад горит в Комсомольске-на-Амуре, площадь пожара, предварительно, достигла 2 тысяч квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России.
"Пожарные ликвидируют возгорание на складе в городе Комсомольск-на-Амуре ... Поступило сообщение о возгорании в складском помещении по улице Урожайная, 3. На место незамедлительно по повышенному номеру выехали пожарно-спасательные подразделения ... По предварительной информации, площадь пожара - порядка 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
В помещении, как утверждается, находились электрокабели и лакокрасочные материалы. Угрозы распространения огня на соседние строения нет.
До прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли 22 человека.