https://ria.ru/20220827/komsomolsk-na-amure-1812463280.html

В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад на площади две тысячи "квадратов"

В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад на площади две тысячи "квадратов" - РИА Новости, 27.08.2022

В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад на площади две тысячи "квадратов"

Склад горит в Комсомольске-на-Амуре, площадь пожара, предварительно, достигла 2 тысяч квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T05:42

2022-08-27T05:42

2022-08-27T07:48

происшествия

комсомольск-на-амуре

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Склад горит в Комсомольске-на-Амуре, площадь пожара, предварительно, достигла 2 тысяч квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России.В помещении, как утверждается, находились электрокабели и лакокрасочные материалы. Угрозы распространения огня на соседние строения нет.До прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли 22 человека.

https://ria.ru/20220826/pozhar-1812279988.html

комсомольск-на-амуре

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Максим Горбачев

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Максим Горбачев

происшествия, комсомольск-на-амуре