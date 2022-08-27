https://ria.ru/20220827/kitay-1812380412.html

Сколько китайцев нужно Америке, чтобы не беспокоиться

Сколько китайцев нужно Америке, чтобы не беспокоиться - РИА Новости, 27.08.2022

Сколько китайцев нужно Америке, чтобы не беспокоиться

Вот хороший заголовок для комментария: "Сокращение населения Китая угрожает Америке… Вы это серьезно?". РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T08:00

2022-08-27T08:00

2022-08-27T08:00

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Вот хороший заголовок для комментария: "Сокращение населения Китая угрожает Америке… Вы это серьезно?".Пишет не раз цитированный здесь Алекс Ло из Гонконга, колумнист South China Morning Post и большой китайский патриот. Он давно наблюдает за дискуссией в политических кругах США на тему того, что больше угрожает Америке — когда китайцев слишком много или, наоборот, слишком мало.Речь о демографическом надломе или об ожидании такового. Население Китая выросло на 480 тысяч человек в прошлом году, а в предыдущем — на 2,04 миллиона. Сейчас там проживает один миллиард 416 миллионов человек. Уже в этом году родилось 10,62 миллиона новых граждан, но это — падение на 11,5 процента по сравнению с прошлым годом.Итог всей этой арифметики: если темпы рождаемости и смертности и дальше будут в точности такие, как сейчас, то в нынешнем году население страны достигнет своего пика, а потом будет снижаться, возможно — необратимо. В Китае на эту тему говорят с тревогой, принимают знакомые меры по развороту тенденции — включая выплаты за каждого ребенка.Но это в Китае. А Америка тут при чем? Дело в том, что Алекс Ло в некотором изумлении следит за дискуссией в этой стране о том, что страшнее для США — рост или падение населения… не в самих Соединенных Штатах, а в Китае.То есть вроде бы понятно, что когда китайцев много — их надо бояться, и нам этот разговор вообще-то знаком. Речь о пропагандистской страшилке, предназначавшейся в 90-е годы на экспорт — экспорт в Россию. По ту сторону границы живет очень много бедных китайцев, их население растет, у них все меньше земли, поэтому они неизбежно должны хотеть заселить Сибирь и Дальний Восток: это называлось концепцией "демографического давления".Идея та была почти столетней давности, впервые американцы применили ее против только что оккупированных Филиппин примерно в 1900 году, только пугали они там народ японцами — тогда тоже бедными и многочисленными. Над этой бешеной и примитивной до идиотизма концепцией смеялись в самих США, но допускали, что для филиппинцев она сойдет — а потом и для русских.Но мы-то сейчас говорим о другом — о том, сойдет ли она для американцев. И получается, что в стране борются две школы пропагандистской мысли. Пока население Китая росло, это воспринималось как угроза всему Западу в целом. Пример — вот хотя бы вышедшая еще в 2009 году книга британского журналиста Мартина Жака "Когда Китай начнет править миром: взлет Срединного царства и конец западного мира". Там предсказывается, что скоро мир вместо английского будет общаться на китайском, Пекин станет столицей мира, а второй гигант — Индия — будет вынужден признать превосходство Китая просто потому, что людей там больше.Индия только что обогнала Китай по населению, но дело не в этом, а в том, что сегодня с классической книгой Жака в тех же США спорят и оппоненты ее говорят: а вот при убывающем населении Китай Америку не победит, так что он никакая не угроза. И тут начинается опять же знакомый России разговор: да у вас же население сокращается, с чего нам вас бояться?Очень даже с чего, отвечают сторонники иной школы мысли. Из самых свежих публикаций посмотрим вот на эту, в The Washington Post, тем более что она-то и изумила Алекса Ло своей безумной логикой.А логика там вот какая: "подъем Китая — очевидная угроза для США и либеральной демократии по всему миру". И меры Китая по повышению рождаемости — "это знак того, что угроза увеличивается".Дело в том, что уменьшение населения "грозит планам коммунистического режима по распространению своей глобальной власти". И режим этот обязан реагировать вот как: обеспечивать себе ресурсы для развития страны не дома, а за рубежом. Например, переносить туда производства. А еще неизбежным становится захват Китаем нефтегазовых территорий типа Персидского залива, что непременно приведет к конфликту с США.А что, интересная схема: перенос своих производств за рубеж, установление контроля над энергоресурсами повсюду… Это не то ли самое, что делали как раз США и их европейские и прочие союзники в последние десятилетия? Тогда понятно, что они меряют Китай по себе и ожидают, что тот будет делать те же глупости.Собственно, Алекс Ло об этом и пишет: читать американских коллег-комментаторов — очень полезное дело, говорит он, с учетом того, что они очень многое раскрывают скорее о себе, чем о Китае.Фактически такие люди пишут о своем жутком, иррациональном страхе перед Китаем. Много китайцев — угроза. Мало (или меньше) китайцев — все равно угроза. Почему угроза: потому что китайцы обязаны вести себя так, как мы, американцы, и добра от такого поведения не жди.Здесь все эти американские мыслители (и мы за ними) вторгаются в одну очень полезную область научного знания, она называется политической психологией. Классиком таковой можно считать опять же американца — профессора (и спецслужбиста) Роберта Джервиса. Только что в России вышел перевод его главной книги: "Восприятие и неверное восприятие в международной политике". Это нелегкое чтение, потому что перед нами учебное пособие по нелегкому делу — научить правителей государств, аналитиков разведки, а с ними и целый политический класс правильно понимать намерения правителей и политических классов других стран.Здесь на множестве примеров из истории разбирается, как держава может поймать сама себя в классическую ловушку: есть другое государство, оно физически способно причинить неприятности твоему государству. Значит, нужно на всякий случай принять какие-то меры против этого государства. Оно это видит и принимает свои меры. В итоге вы получаете серьезного противника там, где его не должно было быть.Самое интересное, что книга эта была написана в Америке в 1976 году. Похоже, что она не помогла американской нации избежать описанной в ней ловушки.

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/naselenie-1804794371.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20220822/ssha-1811255301.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220815/naselenie-1809715242.html

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авторы, китай, сша, америка, в мире