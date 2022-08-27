Рейтинг@Mail.ru
Посольство России ответило картиной Ложкина на публикацию La Repubblica - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220827/italiya-1812490883.html
Посольство России ответило картиной Ложкина на публикацию La Repubblica
Посольство России ответило картиной Ложкина на публикацию La Repubblica - РИА Новости, 27.08.2022
Посольство России ответило картиной Ложкина на публикацию La Repubblica
Посольство России в Риме опубликовало коллаж на основе картины Васи Ложкина в ответ на статью в итальянской газете La Repubblica и других международных изданиях РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T10:50
2022-08-27T14:23
нато
россия
неаполь
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_a6698ef30ede8bfd6f1a8a253fb93efa.jpg
РИМ, 27 авг — РИА Новости. Посольство России в Риме опубликовало коллаж на основе картины Васи Ложкина в ответ на статью в итальянской газете La Repubblica и других международных изданиях о "сотруднице ГРУ", которая якобы собирала информацию в Италии.Диппредставительство выложило в своем Telegram-канале картину "Привет от Кибальчиша", сопроводив ее подписью: "Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету "Репубблика".Другой вариант коллажа, на котором испуганный "Мсье Плохиш" окружен мрачными людьми с оружием, перевели на итальянский язык.La Repubblica накануне опубликовала материал о некой Марии Аделе, которая якобы под видом светской львицы и владелицы ювелирного магазина в Неаполе общалась с офицерами НАТО и на протяжении нескольких лет получала ценную информацию из разных европейских стран.
https://ria.ru/20220729/vmeshatelstvo-1805998333.html
россия
неаполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_a9f2124a810be2b7ff550b1894d3dc32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, россия, неаполь, в мире
НАТО, Россия, Неаполь, В мире
10:50 27.08.2022 (обновлено: 14:23 27.08.2022)
 
Посольство России ответило картиной Ложкина на публикацию La Repubblica

Посольство России ответило картиной Ложкина на "шпионскую" публикацию итальянской газеты

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид Рима, Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 27 авг — РИА Новости. Посольство России в Риме опубликовало коллаж на основе картины Васи Ложкина в ответ на статью в итальянской газете La Repubblica и других международных изданиях о "сотруднице ГРУ", которая якобы собирала информацию в Италии.
Диппредставительство выложило в своем Telegram-канале картину "Привет от Кибальчиша", сопроводив ее подписью: "Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету "Репубблика".
Другой вариант коллажа, на котором испуганный "Мсье Плохиш" окружен мрачными людьми с оружием, перевели на итальянский язык.
La Repubblica накануне опубликовала материал о некой Марии Аделе, которая якобы под видом светской львицы и владелицы ювелирного магазина в Неаполе общалась с офицерами НАТО и на протяжении нескольких лет получала ценную информацию из разных европейских стран.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 22:08
МИД назвал странными попытки обвинить Россию во вмешательстве в дела Италии
 
НАТОРоссияНеапольВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала