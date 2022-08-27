https://ria.ru/20220827/italiya-1812490883.html
Посольство России ответило картиной Ложкина на публикацию La Repubblica
Посольство России ответило картиной Ложкина на публикацию La Repubblica - РИА Новости, 27.08.2022
Посольство России ответило картиной Ложкина на публикацию La Repubblica
Посольство России в Риме опубликовало коллаж на основе картины Васи Ложкина в ответ на статью в итальянской газете La Repubblica и других международных изданиях РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T10:50
2022-08-27T10:50
2022-08-27T14:23
нато
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неаполь
в мире
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РИМ, 27 авг — РИА Новости. Посольство России в Риме опубликовало коллаж на основе картины Васи Ложкина в ответ на статью в итальянской газете La Repubblica и других международных изданиях о "сотруднице ГРУ", которая якобы собирала информацию в Италии.Диппредставительство выложило в своем Telegram-канале картину "Привет от Кибальчиша", сопроводив ее подписью: "Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету "Репубблика".Другой вариант коллажа, на котором испуганный "Мсье Плохиш" окружен мрачными людьми с оружием, перевели на итальянский язык.La Repubblica накануне опубликовала материал о некой Марии Аделе, которая якобы под видом светской львицы и владелицы ювелирного магазина в Неаполе общалась с офицерами НАТО и на протяжении нескольких лет получала ценную информацию из разных европейских стран.
https://ria.ru/20220729/vmeshatelstvo-1805998333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, россия, неаполь, в мире
НАТО, Россия, Неаполь, В мире
10:50 27.08.2022 (обновлено: 14:23 27.08.2022)
Посольство России ответило картиной Ложкина на публикацию La Repubblica
Посольство России ответило картиной Ложкина на "шпионскую" публикацию итальянской газеты