Bloomberg: Шольц шантажирует немцев ради решения проблем энергогигантов
Bloomberg: Шольц с министрами шантажирует немцев, пытаясь решить проблемы энергогигантов
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц в Берлине . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и члены правительства шантажируют немцев, пытаясь за их счет решить проблемы энергокомпаний, пишет Bloomberg.
Министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек заявил о риске банкротства крупнейшей газовой компании Германии Uniper в случае отмены нового налога, призванного компенсировать скачки цен на топливо. При этом он подчеркнул, что закрытие предприятия принесет немцам еще больше негативных последствий.
Власти намерены ввести новый налог с 1 октября. Жители Германии раскритиковали план правительства, так как в выигрыше от него останутся энергокомпании. Хабек в ответ на реакцию граждан устроил шантаж, заявив, что без сбора страну ждет крах. При этом он допустил пересмотр изменения "деталей" нового налога.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
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