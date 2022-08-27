https://ria.ru/20220827/gazprom-1812512224.html

Молдавский политик Шор готов поехать в Москву ради переговоров по газу

Молдавский политик Шор готов поехать в Москву ради переговоров по газу - РИА Новости, 27.08.2022

Молдавский политик Шор готов поехать в Москву ради переговоров по газу

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор объявил, что готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:32

2022-08-27T12:32

2022-08-27T13:13

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КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор объявил, что готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа.Заявление прозвучало в контексте 31-й годовщины Дня независимости Республики Молдовы, которую отмечают в субботу. Шор выступил с критикой в адрес властей страны."Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан нашей страны и калечить нашу экономику", — заявил политик в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.В выступлении он усомнился, "насколько может быть независимой страна, где людям обещают такую холодную зиму, что они не смогут отойти зимой от буржуйки с дровами".Шор также упрекнул действующее руководство в том, что им "выдают из-за границы деньги на так называемую дешевую демократию и поддержание шатающейся экономики".Власти Молдавии 24 февраля ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса. В это время комиссия по ЧС может обладать особыми полномочиями в зависимости от развития ситуации.Власти страны в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220825/moldaviya-1812123968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, газпром, молдовагаз, москва, украина, в мире