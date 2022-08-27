Рейтинг@Mail.ru
Молдавский политик Шор готов поехать в Москву ради переговоров по газу - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220827/gazprom-1812512224.html
Молдавский политик Шор готов поехать в Москву ради переговоров по газу
Молдавский политик Шор готов поехать в Москву ради переговоров по газу - РИА Новости, 27.08.2022
Молдавский политик Шор готов поехать в Москву ради переговоров по газу
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор объявил, что готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:32
2022-08-27T13:13
молдавия
газпром
молдовагаз
москва
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714578_17:0:979:541_1920x0_80_0_0_3492e0ac158a27f89cd50de600753573.jpg
КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор объявил, что готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа.Заявление прозвучало в контексте 31-й годовщины Дня независимости Республики Молдовы, которую отмечают в субботу. Шор выступил с критикой в адрес властей страны."Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан нашей страны и калечить нашу экономику", — заявил политик в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.В выступлении он усомнился, "насколько может быть независимой страна, где людям обещают такую холодную зиму, что они не смогут отойти зимой от буржуйки с дровами".Шор также упрекнул действующее руководство в том, что им "выдают из-за границы деньги на так называемую дешевую демократию и поддержание шатающейся экономики".Власти Молдавии 24 февраля ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса. В это время комиссия по ЧС может обладать особыми полномочиями в зависимости от развития ситуации.Власти страны в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
https://ria.ru/20220825/moldaviya-1812123968.html
молдавия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714578_138:0:859:541_1920x0_80_0_0_85bcea9389eeca06c1e4b8dc96a8e6c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, газпром, молдовагаз, москва, украина, в мире
Молдавия, Газпром, Молдовагаз, Москва, Украина, В мире
12:32 27.08.2022 (обновлено: 13:13 27.08.2022)
 
Молдавский политик Шор готов поехать в Москву ради переговоров по газу

Молдавский политик Шор готов поехать в Москву ради переговоров по поставкам газа

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор объявил, что готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа.
Заявление прозвучало в контексте 31-й годовщины Дня независимости Республики Молдовы, которую отмечают в субботу. Шор выступил с критикой в адрес властей страны.
"Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан нашей страны и калечить нашу экономику", — заявил политик в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
В выступлении он усомнился, "насколько может быть независимой страна, где людям обещают такую холодную зиму, что они не смогут отойти зимой от буржуйки с дровами".
Шор также упрекнул действующее руководство в том, что им "выдают из-за границы деньги на так называемую дешевую демократию и поддержание шатающейся экономики".
Власти Молдавии 24 февраля ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса. В это время комиссия по ЧС может обладать особыми полномочиями в зависимости от развития ситуации.
Власти страны в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 16:08
В Молдавии экс-президент призвал жителей выйти на массовые протесты
 
МолдавияГазпромМолдовагазМоскваУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала