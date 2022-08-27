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В Казани открывается V Глобальный форум молодых дипломатов - РИА Новости, 27.08.2022
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В Казани открывается V Глобальный форум молодых дипломатов
В Казани открывается V Глобальный форум молодых дипломатов - РИА Новости, 27.08.2022
В Казани открывается V Глобальный форум молодых дипломатов
Более 100 дипломатов из 50 стран примут участие в V Глобальном форуме молодых дипломатов, который торжественно открывается в Казани в субботу, сообщает... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T00:27
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россия
общество
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КАЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости. Более 100 дипломатов из 50 стран примут участие в V Глобальном форуме молодых дипломатов, который торжественно открывается в Казани в субботу, сообщает оргкомитет форума.Организуемый Советом молодых дипломатов МИД РФ форум, как отмечается, станет площадкой для открытого и свободного обмена мнениями между молодыми дипломатами со всего мира.Участники обсудят тренды современной дипломатии, рассмотрят перспективы и возможности сотрудничества на глобальном уровне в цифровой, культурной, климатической и иных сферах. В ходе рабочих сессий участники обсудят такие темы, как тренды и вызовы дипломатии в современных условиях, цифровизация, информационная и кибербезопасность в международных отношениях, горизонтальная дипломатия в эпоху "культуры отмены" и будущее интеграционных объединений. Кроме того, состоится официальная церемония принятия новых членов в Международную ассоциацию молодых дипломатов.Среди приглашенных спикеров – представители федеральных и региональных органов власти, академических и общественно-политических кругов, предпринимательского сообщества. С видеообращением к участникам форума обратится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В работе форума примут участие специальный представитель МИД РФ по взаимодействию с организациями мусульманских государств, посол по особым поручениям МИД России Константин Шувалов, заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов, президент Татарстана Рустам Минниханов.По итогам форума будет принят итоговый документ, который обозначит солидаризированные подходы России и ее партнеров к ключевым вопросам международной повестки дня, подтвердит приверженность молодых дипломатов выстраиванию эффективной горизонтальной коммуникации в целях укрепления сотрудничества между странами.
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россия, общество
Россия, Общество
00:27 27.08.2022 (обновлено: 00:28 27.08.2022)
 
В Казани открывается V Глобальный форум молодых дипломатов

В Казани в субботу открывается V Глобальный форум молодых дипломатов

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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КАЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости. Более 100 дипломатов из 50 стран примут участие в V Глобальном форуме молодых дипломатов, который торжественно открывается в Казани в субботу, сообщает оргкомитет форума.
"Торжественное открытие V Глобального форума молодых дипломатов и панельная дискуссия "Новое время для дипломатии" состоятся 27 августа", - говорится в сообщении.
Организуемый Советом молодых дипломатов МИД РФ форум, как отмечается, станет площадкой для открытого и свободного обмена мнениями между молодыми дипломатами со всего мира.
Участники обсудят тренды современной дипломатии, рассмотрят перспективы и возможности сотрудничества на глобальном уровне в цифровой, культурной, климатической и иных сферах. В ходе рабочих сессий участники обсудят такие темы, как тренды и вызовы дипломатии в современных условиях, цифровизация, информационная и кибербезопасность в международных отношениях, горизонтальная дипломатия в эпоху "культуры отмены" и будущее интеграционных объединений. Кроме того, состоится официальная церемония принятия новых членов в Международную ассоциацию молодых дипломатов.
Среди приглашенных спикеров – представители федеральных и региональных органов власти, академических и общественно-политических кругов, предпринимательского сообщества. С видеообращением к участникам форума обратится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В работе форума примут участие специальный представитель МИД РФ по взаимодействию с организациями мусульманских государств, посол по особым поручениям МИД России Константин Шувалов, заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов, президент Татарстана Рустам Минниханов.
По итогам форума будет принят итоговый документ, который обозначит солидаризированные подходы России и ее партнеров к ключевым вопросам международной повестки дня, подтвердит приверженность молодых дипломатов выстраиванию эффективной горизонтальной коммуникации в целях укрепления сотрудничества между странами.
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