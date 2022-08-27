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В Горловке при обстреле со стороны ВСУ загорелась фабрика "Калининская"
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ загорелась фабрика "Калининская" - РИА Новости, 27.08.2022
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ загорелась фабрика "Калининская"
Возгорание на территории центральной обогатительной фабрики "Калининская" зафиксировано в Горловке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T17:48
2022-08-27T17:48
2022-08-27T17:55
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Возгорание на территории центральной обогатительной фабрики "Калининская" зафиксировано в Горловке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812531692.html
горловка
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
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горловка, в мире, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Горловка, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс
17:48 27.08.2022 (обновлено: 17:55 27.08.2022)
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ загорелась фабрика "Калининская"
Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ загорелась обогатительная фабрика "Калининская"