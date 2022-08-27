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В Горловке при обстреле со стороны ВСУ загорелась фабрика "Калининская" - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/fabrika-1812575853.html
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ загорелась фабрика "Калининская"
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ загорелась фабрика "Калининская" - РИА Новости, 27.08.2022
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ загорелась фабрика "Калининская"
Возгорание на территории центральной обогатительной фабрики "Калининская" зафиксировано в Горловке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T17:48
2022-08-27T17:55
специальная военная операция на украине
горловка
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Возгорание на территории центральной обогатительной фабрики "Калининская" зафиксировано в Горловке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812531692.html
горловка
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
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горловка, в мире, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Горловка, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс
17:48 27.08.2022 (обновлено: 17:55 27.08.2022)
 
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ загорелась фабрика "Калининская"

Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ загорелась обогатительная фабрика "Калининская"

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Возгорание на территории центральной обогатительной фабрики "Калининская" зафиксировано в Горловке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате обстрела со стороны украинских вооруженных бандформирований зафиксировано возгорание между ЦОФ "Калининская" около железнодорожных путей. Обстрел продолжается. К жителям близлежащих населенных пунктов убедительная просьба – уйти с улиц и переместиться в укрытия", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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