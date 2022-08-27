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В "Энергоатоме" заявили, что второй энергоблок ЗАЭС подключили к сети - РИА Новости, 27.08.2022
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В "Энергоатоме" заявили, что второй энергоблок ЗАЭС подключили к сети
В "Энергоатоме" заявили, что второй энергоблок ЗАЭС подключили к сети - РИА Новости, 27.08.2022
В "Энергоатоме" заявили, что второй энергоблок ЗАЭС подключили к сети
Компания "Энергоатом", являющаяся оператором украинских АЭС, заявила, что второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосети. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T02:03
2022-08-27T02:03
в мире
энергодар
запорожская область
украина
запорожская аэс
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Компания "Энергоатом", являющаяся оператором украинских АЭС, заявила, что второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосети.В пятницу утром "Энергоатом" сообщил, что все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети, электропитание обеспечивается только через линию из энергосистемы Украины. Днем компания заявила, что один из энергоблоков снова был подключен к сети. В свою очередь, глава администрации Энергодара сообщил, что полного отключения Запорожской АЭС, как заявила украинская сторона, не было, была внештатная ситуация, которую предотвратила автоматика.Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее на неделе сообщал, что в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгорание вызвало замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения. Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу.На левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар Запорожской области расположена Запорожская АЭС, самая крупная атомная станция в Европе по числу блоков и установленной мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность такого шага с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, энергодар, запорожская область, украина, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Запорожская область, Украина, Запорожская АЭС
02:03 27.08.2022
 
В "Энергоатоме" заявили, что второй энергоблок ЗАЭС подключили к сети

Украинская компания "Энергоатом" заявила, что второй энергоблок ЗАЭС подключили к сети

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Компания "Энергоатом", являющаяся оператором украинских АЭС, заявила, что второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосети.
В пятницу утром "Энергоатом" сообщил, что все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети, электропитание обеспечивается только через линию из энергосистемы Украины. Днем компания заявила, что один из энергоблоков снова был подключен к сети. В свою очередь, глава администрации Энергодара сообщил, что полного отключения Запорожской АЭС, как заявила украинская сторона, не было, была внештатная ситуация, которую предотвратила автоматика.
"Сегодня, 26 августа, в 21.15 второй из прекративших вчера работу энергоблоков был подключен к энергосети", - говорится в заявлении "Энергоатома".
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее на неделе сообщал, что в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгорание вызвало замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения. Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу.
На левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар Запорожской области расположена Запорожская АЭС, самая крупная атомная станция в Европе по числу блоков и установленной мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность такого шага с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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В миреЭнергодарЗапорожская областьУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
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