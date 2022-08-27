https://ria.ru/20220827/energoblok-1812456379.html

В "Энергоатоме" заявили, что второй энергоблок ЗАЭС подключили к сети

В "Энергоатоме" заявили, что второй энергоблок ЗАЭС подключили к сети - РИА Новости, 27.08.2022

В "Энергоатоме" заявили, что второй энергоблок ЗАЭС подключили к сети

Компания "Энергоатом", являющаяся оператором украинских АЭС, заявила, что второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосети. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T02:03

2022-08-27T02:03

2022-08-27T02:03

в мире

энергодар

запорожская область

украина

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812420093_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_b53ec639e88f27193699290494323acd.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Компания "Энергоатом", являющаяся оператором украинских АЭС, заявила, что второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосети.В пятницу утром "Энергоатом" сообщил, что все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети, электропитание обеспечивается только через линию из энергосистемы Украины. Днем компания заявила, что один из энергоблоков снова был подключен к сети. В свою очередь, глава администрации Энергодара сообщил, что полного отключения Запорожской АЭС, как заявила украинская сторона, не было, была внештатная ситуация, которую предотвратила автоматика.Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее на неделе сообщал, что в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгорание вызвало замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения. Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу.На левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар Запорожской области расположена Запорожская АЭС, самая крупная атомная станция в Европе по числу блоков и установленной мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность такого шага с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220826/obstrel-1812414163.html

энергодар

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, энергодар, запорожская область, украина, запорожская аэс