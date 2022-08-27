https://ria.ru/20220827/elektrichestvo-1812572143.html

Британцам посоветовали конопатить окна для экономии электроэнергии

Британцам посоветовали конопатить окна для экономии электроэнергии - РИА Новости, 27.08.2022

Британцам посоветовали конопатить окна для экономии электроэнергии

Британская газета Evening Standard опубликовала статью, в которой дала более 20 советов по экономии электроэнергии на фоне роста размера счетов. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T17:24

2022-08-27T17:24

2022-08-27T19:24

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Британская газета Evening Standard опубликовала статью, в которой дала более 20 советов по экономии электроэнергии на фоне роста размера счетов.В частности, оно предлагает заделать оконные и дверные щели, отключать бытовую технику из сети, когда она не используется, перейти на светодиодные лампочки, мыть посуду в тазике, принимать душ, а не ванную, выключить отопление в нежилых комнатах, а в остальных уменьшить температуру.В пятницу британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении с 1 октября максимально допустимого размера счета на электроэнергию на 80 процентов из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальный размер счета может увеличиться на 1578 фунтов. Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт стерлингов. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены, скорее всего, продолжат расти.По данным Бюро национальной статистики Британии, страна в июне из-за введенных санкций впервые с 1997 года осталась без российских энергоносителей. Россия была одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Великобританию в 2021 году — ее доля составляла более 24 процентов, а по нефти и газу была на уровне около шести и пяти процентов соответственно.

https://ria.ru/20220821/sholts-1811137086.html

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в мире, великобритания, экономика