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Британцам посоветовали конопатить окна для экономии электроэнергии - РИА Новости, 27.08.2022
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Британцам посоветовали конопатить окна для экономии электроэнергии
Британцам посоветовали конопатить окна для экономии электроэнергии - РИА Новости, 27.08.2022
Британцам посоветовали конопатить окна для экономии электроэнергии
Британская газета Evening Standard опубликовала статью, в которой дала более 20 советов по экономии электроэнергии на фоне роста размера счетов. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T17:24
2022-08-27T19:24
в мире
великобритания
экономика
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Британская газета Evening Standard опубликовала статью, в которой дала более 20 советов по экономии электроэнергии на фоне роста размера счетов.В частности, оно предлагает заделать оконные и дверные щели, отключать бытовую технику из сети, когда она не используется, перейти на светодиодные лампочки, мыть посуду в тазике, принимать душ, а не ванную, выключить отопление в нежилых комнатах, а в остальных уменьшить температуру.В пятницу британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении с 1 октября максимально допустимого размера счета на электроэнергию на 80 процентов из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальный размер счета может увеличиться на 1578 фунтов. Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт стерлингов. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены, скорее всего, продолжат расти.По данным Бюро национальной статистики Британии, страна в июне из-за введенных санкций впервые с 1997 года осталась без российских энергоносителей. Россия была одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Великобританию в 2021 году — ее доля составляла более 24 процентов, а по нефти и газу была на уровне около шести и пяти процентов соответственно.
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в мире, великобритания, экономика
В мире, Великобритания, Экономика
17:24 27.08.2022 (обновлено: 19:24 27.08.2022)
 
Британцам посоветовали конопатить окна для экономии электроэнергии

Британцам посоветовали конопатить окна и мыть посуду в тазике для экономии электроэнергии

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкБатарея
Батарея - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Британская газета Evening Standard опубликовала статью, в которой дала более 20 советов по экономии электроэнергии на фоне роста размера счетов.

"Зима на пороге, а счета за электроэнергию рекордно высоки — не самое лучшее сочетание в условиях кризиса стоимости жизни", — пишет издание.

В частности, оно предлагает заделать оконные и дверные щели, отключать бытовую технику из сети, когда она не используется, перейти на светодиодные лампочки, мыть посуду в тазике, принимать душ, а не ванную, выключить отопление в нежилых комнатах, а в остальных уменьшить температуру.
В пятницу британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении с 1 октября максимально допустимого размера счета на электроэнергию на 80 процентов из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальный размер счета может увеличиться на 1578 фунтов. Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт стерлингов. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены, скорее всего, продолжат расти.
По данным Бюро национальной статистики Британии, страна в июне из-за введенных санкций впервые с 1997 года осталась без российских энергоносителей. Россия была одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Великобританию в 2021 году — ее доля составляла более 24 процентов, а по нефти и газу была на уровне около шести и пяти процентов соответственно.
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