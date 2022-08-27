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СК зафиксирует последствия обстрела больницы в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/donbass-1812504618.html
СК зафиксирует последствия обстрела больницы в ЛНР со стороны ВСУ
СК зафиксирует последствия обстрела больницы в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.08.2022
СК зафиксирует последствия обстрела больницы в ЛНР со стороны ВСУ
Следственный комитет России зафиксирует последствия обстрела украинскими войсками из американских реактивных систем HIMARS больницы в городе Стаханове в... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:10
2022-08-27T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
стаханов
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует последствия обстрела украинскими войсками из американских реактивных систем HIMARS больницы в городе Стаханове в Луганской Народной Республике, где есть погибшие и пострадавшие, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Накануне сообщалось, что украинские войска в пятницу обстреляли из РСЗО HIMARS больницу в Стаханове ЛНР, три человека убиты, семеро ранены."СК России в рамках уголовного дела зафиксирует последствия обстрела 27-й артиллерийской бригадой ВСУ из американских реактивных систем "Himars" больницы в городе Стаханове Луганской Народной Республики, в результате которого есть погибшие и пострадавшие", - говорится в сообщении.Отмечается, что украинским командирам подразделений было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом.Кроме того, известно о случаях использования украинскими националистами зданий школ в Белицком и Доброполье Донецкой Народной Республики, а также в Панютино Харьковской области в военных целях. При этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы."Указанные факты также будут расследованы", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220826/bolnitsa-1812434413.html
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россия
стаханов
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в мире, россия, стаханов, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Стаханов, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
12:10 27.08.2022
 
СК зафиксирует последствия обстрела больницы в ЛНР со стороны ВСУ

СК зафиксирует последствия обстрела больницы в ЛНР украинскими войсками из HIMARS

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкОбломки боеприпаса HIMARS
Обломки боеприпаса HIMARS - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
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Обломки боеприпаса HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует последствия обстрела украинскими войсками из американских реактивных систем HIMARS больницы в городе Стаханове в Луганской Народной Республике, где есть погибшие и пострадавшие, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Накануне сообщалось, что украинские войска в пятницу обстреляли из РСЗО HIMARS больницу в Стаханове ЛНР, три человека убиты, семеро ранены.
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26 августа, 21:47Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли больницу в ЛНР из РСЗО HIMARS
"СК России в рамках уголовного дела зафиксирует последствия обстрела 27-й артиллерийской бригадой ВСУ из американских реактивных систем "Himars" больницы в городе Стаханове Луганской Народной Республики, в результате которого есть погибшие и пострадавшие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинским командирам подразделений было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом.
Кроме того, известно о случаях использования украинскими националистами зданий школ в Белицком и Доброполье Донецкой Народной Республики, а также в Панютино Харьковской области в военных целях. При этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы.
"Указанные факты также будут расследованы", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСтахановЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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