https://ria.ru/20220827/donbass-1812504618.html

СК зафиксирует последствия обстрела больницы в ЛНР со стороны ВСУ

СК зафиксирует последствия обстрела больницы в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.08.2022

СК зафиксирует последствия обстрела больницы в ЛНР со стороны ВСУ

Следственный комитет России зафиксирует последствия обстрела украинскими войсками из американских реактивных систем HIMARS больницы в городе Стаханове в... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:10

2022-08-27T12:10

2022-08-27T12:10

специальная военная операция на украине

в мире

россия

стаханов

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует последствия обстрела украинскими войсками из американских реактивных систем HIMARS больницы в городе Стаханове в Луганской Народной Республике, где есть погибшие и пострадавшие, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Накануне сообщалось, что украинские войска в пятницу обстреляли из РСЗО HIMARS больницу в Стаханове ЛНР, три человека убиты, семеро ранены."СК России в рамках уголовного дела зафиксирует последствия обстрела 27-й артиллерийской бригадой ВСУ из американских реактивных систем "Himars" больницы в городе Стаханове Луганской Народной Республики, в результате которого есть погибшие и пострадавшие", - говорится в сообщении.Отмечается, что украинским командирам подразделений было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом.Кроме того, известно о случаях использования украинскими националистами зданий школ в Белицком и Доброполье Донецкой Народной Республики, а также в Панютино Харьковской области в военных целях. При этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы."Указанные факты также будут расследованы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220826/bolnitsa-1812434413.html

https://ria.ru/20220827/deti-1812491728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, стаханов, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины