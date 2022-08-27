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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/donbass-1812504123.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 17 снарядов, заявило... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:06
2022-08-27T12:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
кировский район
нато
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 17 снарядов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.35 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, 10.55 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, 11.15 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, 11.40 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также ранее был зафиксирован обстрел Петровского района Донецка в 9.40 с применением артиллерии калибром 152 миллиметра, было выпущено четыре снаряда.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220827/donbass-1812493373.html
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донецк (днр)
макеевка
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в мире, донецк (днр), макеевка, кировский район, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Кировский район, НАТО
12:06 27.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

В ДНР заявили, что ВСУ четыре раза обстреляли Донецк и Макеевку "натовской" артиллерией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 17 снарядов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.35 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, 10.55 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, 11.15 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, 11.40 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 11:06Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли семи городов ДНР за полтора часа
Также ранее был зафиксирован обстрел Петровского района Донецка в 9.40 с применением артиллерии калибром 152 миллиметра, было выпущено четыре снаряда.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Центр Донецка после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 11:56Специальная военная операция на Украине
Украинские военные в субботу утром обстреляли центр Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаКировский районНАТО
 
 
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