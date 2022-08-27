https://ria.ru/20220827/donbass-1812504123.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 17 снарядов, заявило... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:06

2022-08-27T12:06

2022-08-27T12:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

кировский район

нато

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 17 снарядов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.35 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, 10.55 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, 11.15 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, 11.40 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также ранее был зафиксирован обстрел Петровского района Донецка в 9.40 с применением артиллерии калибром 152 миллиметра, было выпущено четыре снаряда.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220827/donbass-1812493373.html

https://ria.ru/20220827/donetsk-1812502327.html

донецк (днр)

макеевка

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), макеевка, кировский район, нато