Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
В ДНР заявили, что ВСУ четыре раза обстреляли Донецк и Макеевку "натовской" артиллерией
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 17 снарядов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.35 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, 10.55 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, 11.15 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, 11.40 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Также ранее был зафиксирован обстрел Петровского района Донецка в 9.40 с применением артиллерии калибром 152 миллиметра, было выпущено четыре снаряда.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.