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ВСУ обстреляли семи городов ДНР за полтора часа - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/donbass-1812493373.html
ВСУ обстреляли семи городов ДНР за полтора часа
ВСУ обстреляли семи городов ДНР за полтора часа - РИА Новости, 27.08.2022
ВСУ обстреляли семи городов ДНР за полтора часа
Украинские войска за полтора часа девять раз обстреляли семь населенных пунктов ДНР, в том числе Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватую, сообщили в... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:06
2022-08-27T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
макеевка
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа девять раз обстреляли семь населенных пунктов ДНР, в том числе Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватую, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 8.15 (совпадает с мск – ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра; 8.20 - н.п. Новгородское – н.п. Верхнеторецкое: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 8.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также зафиксированы обстрелы окрестностей столицы республики: в 8.25 огонь открыли по Старомихайловке: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 9.36 по Макеевке (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров и 9.50 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.В том числе огонь велся по Горловке и ее окрестностям: в 9.50 обстреляли поселок Зайцево: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; в 9.55 поселок Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; в 10.00 под огонь попала сама Горловка (Калининский район): по городу выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220827/dnr-1812479638.html
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донецк (днр)
горловка
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в мире, донецк (днр), горловка, макеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Макеевка
11:06 27.08.2022
 
ВСУ обстреляли семи городов ДНР за полтора часа

В ДНР заявили, что ВСУ совершили девять обстрелов семи городов за полтора часа

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа девять раз обстреляли семь населенных пунктов ДНР, в том числе Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватую, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 8.15 (совпадает с мск – ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра; 8.20 - н.п. Новгородское – н.п. Верхнеторецкое: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 8.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 09:15Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 54 раза обстреляли ДНР
Также зафиксированы обстрелы окрестностей столицы республики: в 8.25 огонь открыли по Старомихайловке: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 9.36 по Макеевке (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров и 9.50 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.
В том числе огонь велся по Горловке и ее окрестностям: в 9.50 обстреляли поселок Зайцево: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; в 9.55 поселок Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; в 10.00 под огонь попала сама Горловка (Калининский район): по городу выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 05:52Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаМакеевка
 
 
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