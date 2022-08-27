https://ria.ru/20220827/donbass-1812493373.html

ВСУ обстреляли семи городов ДНР за полтора часа

ВСУ обстреляли семи городов ДНР за полтора часа - РИА Новости, 27.08.2022

ВСУ обстреляли семи городов ДНР за полтора часа

Украинские войска за полтора часа девять раз обстреляли семь населенных пунктов ДНР, в том числе Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватую, сообщили в... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T11:06

2022-08-27T11:06

2022-08-27T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

макеевка

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа девять раз обстреляли семь населенных пунктов ДНР, в том числе Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватую, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 8.15 (совпадает с мск – ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра; 8.20 - н.п. Новгородское – н.п. Верхнеторецкое: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 8.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также зафиксированы обстрелы окрестностей столицы республики: в 8.25 огонь открыли по Старомихайловке: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 9.36 по Макеевке (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров и 9.50 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.В том числе огонь велся по Горловке и ее окрестностям: в 9.50 обстреляли поселок Зайцево: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; в 9.55 поселок Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; в 10.00 под огонь попала сама Горловка (Калининский район): по городу выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220827/dnr-1812479638.html

https://ria.ru/20220827/gorlovka-1812463780.html

донецк (днр)

горловка

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), горловка, макеевка