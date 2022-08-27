ВСУ обстреляли семи городов ДНР за полтора часа
В ДНР заявили, что ВСУ совершили девять обстрелов семи городов за полтора часа
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа девять раз обстреляли семь населенных пунктов ДНР, в том числе Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватую, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 8.15 (совпадает с мск – ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра; 8.20 - н.п. Новгородское – н.п. Верхнеторецкое: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 8.40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Также зафиксированы обстрелы окрестностей столицы республики: в 8.25 огонь открыли по Старомихайловке: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 9.36 по Макеевке (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров и 9.50 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.
В том числе огонь велся по Горловке и ее окрестностям: в 9.50 обстреляли поселок Зайцево: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; в 9.55 поселок Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; в 10.00 под огонь попала сама Горловка (Калининский район): по городу выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.