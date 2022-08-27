https://ria.ru/20220827/desantniki-1812462363.html

Российские десантники заняли второе место на конкурсе "Полярная звезда"

Российские десантники заняли второе место на конкурсе "Полярная звезда" - РИА Новости, 27.08.2022

Российские десантники заняли второе место на конкурсе "Полярная звезда"

Российские десантники заняли второе место на международном конкурсе "Полярная звезда" Армейских международных игр, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T05:07

2022-08-27T05:07

2022-08-27T05:07

безопасность

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские десантники заняли второе место на международном конкурсе "Полярная звезда" Армейских международных игр, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что соревнования по полевой выучке среди подразделений специального назначения шли в течение двух недель. Спецназовцы прошли шесть этапов соревнований, в ходе которых отработали на время десятки сложнейших упражнений и нормативов по тактической, специальной, разведывательной, огневой, медицинской и инженерной подготовке.Десантникам пришлось прыгать с парашютом на точность, выполнять 30-километровые марш-броски по пересеченной местности с преодолением водных преград, зараженных участков местности, вести стрельбу из всех видов штатного вооружения днем и ночью, а также показать свои навыки рукопашного боя, штурма здания, эвакуации раненных."Российская команда показала высокую слаженность при выполнении тактических действий, проведении десантирования, также в ходе поражения мишеней из стрелкового оружия … Российскую команду на международных соревнованиях представляют десантники из Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища", - уточнили в Минобороны.Международный конкурс "Полярная звезда" среди подразделений специального назначения проходил на территории Республики Беларусь на полигоне Брестский. В нем принимали участие команды вооруженных сил России, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана.

https://ria.ru/20220822/tanki-1811241246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия