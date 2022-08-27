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Российские десантники заняли второе место на конкурсе "Полярная звезда" - РИА Новости, 27.08.2022
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Российские десантники заняли второе место на конкурсе "Полярная звезда"
Российские десантники заняли второе место на конкурсе "Полярная звезда" - РИА Новости, 27.08.2022
Российские десантники заняли второе место на конкурсе "Полярная звезда"
Российские десантники заняли второе место на международном конкурсе "Полярная звезда" Армейских международных игр, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T05:07
2022-08-27T05:07
безопасность
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские десантники заняли второе место на международном конкурсе "Полярная звезда" Армейских международных игр, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что соревнования по полевой выучке среди подразделений специального назначения шли в течение двух недель. Спецназовцы прошли шесть этапов соревнований, в ходе которых отработали на время десятки сложнейших упражнений и нормативов по тактической, специальной, разведывательной, огневой, медицинской и инженерной подготовке.Десантникам пришлось прыгать с парашютом на точность, выполнять 30-километровые марш-броски по пересеченной местности с преодолением водных преград, зараженных участков местности, вести стрельбу из всех видов штатного вооружения днем и ночью, а также показать свои навыки рукопашного боя, штурма здания, эвакуации раненных."Российская команда показала высокую слаженность при выполнении тактических действий, проведении десантирования, также в ходе поражения мишеней из стрелкового оружия … Российскую команду на международных соревнованиях представляют десантники из Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища", - уточнили в Минобороны.Международный конкурс "Полярная звезда" среди подразделений специального назначения проходил на территории Республики Беларусь на полигоне Брестский. В нем принимали участие команды вооруженных сил России, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана.
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
05:07 27.08.2022
 
Российские десантники заняли второе место на конкурсе "Полярная звезда"

Российские десантники заняли второе место на международном конкурсе "Полярная звезда"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПолигон Брестский
Полигон Брестский - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские десантники заняли второе место на международном конкурсе "Полярная звезда" Армейских международных игр, сообщили в Минобороны России.
"Российская команда заняла второе место по итогам международного конкурса "Полярная звезда", разделив его с командой Узбекистана. Лидером соревнований среди подразделений специального назначения шести стран стала белорусская команда, бронзовым призером конкурса стала команда из Ирана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соревнования по полевой выучке среди подразделений специального назначения шли в течение двух недель. Спецназовцы прошли шесть этапов соревнований, в ходе которых отработали на время десятки сложнейших упражнений и нормативов по тактической, специальной, разведывательной, огневой, медицинской и инженерной подготовке.
Десантникам пришлось прыгать с парашютом на точность, выполнять 30-километровые марш-броски по пересеченной местности с преодолением водных преград, зараженных участков местности, вести стрельбу из всех видов штатного вооружения днем и ночью, а также показать свои навыки рукопашного боя, штурма здания, эвакуации раненных.
"Российская команда показала высокую слаженность при выполнении тактических действий, проведении десантирования, также в ходе поражения мишеней из стрелкового оружия … Российскую команду на международных соревнованиях представляют десантники из Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища", - уточнили в Минобороны.
Международный конкурс "Полярная звезда" среди подразделений специального назначения проходил на территории Республики Беларусь на полигоне Брестский. В нем принимали участие команды вооруженных сил России, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана.
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