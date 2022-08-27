22:42 27.08.2022 (обновлено: 01:14 28.08.2022)
Болгария отказалась от переговоров с "Газпромом" о новом контракте
Вице-премьер Болгарии Алексиев сообщил об отказе обсуждать новый договор с "Газпромом"
© AP Photo / Petar PetrovТепловая электростанция в Софии, Болгария
© AP Photo / Petar Petrov
Тепловая электростанция в Софии, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Болгария не будет обсуждать с "Газпромом" заключение нового газового контракта, сообщил сайт правительства республики со ссылкой на вице-премьера по экономической политике Христо Алексиева.
"Вице-премьер четко заявил, что правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с "Газпром экспортом", а только говорит о получении объемов в рамках действующего контракта", — говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи Алексиева с главой энергетического директората Еврокомиссии Дитте Юль-Йоргенсен.
При этом вице-премьер подчеркнул, что временное правительство этими вопросами заниматься в любом случае не будет.
"Только обычный кабинет и парламент могут принять такое новое, будущее обязательство", — добавил Алексиев.
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На переговорах болгарская сторона заверила Еврокомиссию, что будет участвовать в международных торгах на покупку сжиженного газа. Старт процедуре даст нынешнее правительство, однако окончательное решение примет избранный кабмин. Также София выразила интерес к участию в механизме совместного приобретения энергоносителей европейскими странами.
"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты за газ в национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля.
Владимир Путин подчеркивал, что отказ от расчета в рублях Москва будет считать неисполнением обязательств по контрактам.
В конце июня болгарский кабинет министров во главе с Кирилом Петковым ушел в отставку из-за правительственного кризиса. Досрочные выборы назначены на 2 октября.