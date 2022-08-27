https://ria.ru/20220827/bezhentsy-1812481647.html

Британский священник назвал украинцев неблагодарными беженцами

Британский священник назвал украинцев неблагодарными беженцами - РИА Новости, 27.08.2022

Британский священник назвал украинцев неблагодарными беженцами

Британский викарий Джонатан Блейк, приютивший украинцев в своем доме в лондонском районе Уэллинг, назвал их неблагодарными беженцами, пишет Daily Mail. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T09:40

2022-08-27T09:40

2022-08-27T11:08

в мире

украина

великобритания

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577112312_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_68a8852792c52e7d9c581204906c665f.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Британский викарий Джонатан Блейк, приютивший украинцев в своем доме в лондонском районе Уэллинг, назвал их неблагодарными беженцами, пишет Daily Mail.Священнослужитель рассказал, что в конце мая он украсил жилье на сумму 2500 фунтов стерлингов и принял у себя украинскую пару с тремя детьми. Он зарегистрировал их у местного терапевта и определил подростков в "прекрасную школу". Однако, как позже выяснил Блейк, "беженцы" давно хотели переехать в Великобританию, а вооруженный конфликт в их стране стал лишь удобным поводом сделать это.По словам викария, его удивило, что семья сначала отдыхала в Испании и искала место для проживания. Как утверждает Блейк, во время пребывания в его доме украинцы редко проявляли благодарность, а затем и вовсе внезапно исчезли, когда он помогал им найти новое жилье. По мнению британца, они выглядели не как беженцы, а скорее как экономические мигранты.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он уточнил, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Москве.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20220827/britaniya-1812454741.html

https://ria.ru/20220826/britaniya-1812304285.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, великобритания, оон