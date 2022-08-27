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Британский священник назвал украинцев неблагодарными беженцами - РИА Новости, 27.08.2022
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Британский священник назвал украинцев неблагодарными беженцами
Британский священник назвал украинцев неблагодарными беженцами - РИА Новости, 27.08.2022
Британский священник назвал украинцев неблагодарными беженцами
Британский викарий Джонатан Блейк, приютивший украинцев в своем доме в лондонском районе Уэллинг, назвал их неблагодарными беженцами, пишет Daily Mail. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T09:40
2022-08-27T11:08
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Британский викарий Джонатан Блейк, приютивший украинцев в своем доме в лондонском районе Уэллинг, назвал их неблагодарными беженцами, пишет Daily Mail.Священнослужитель рассказал, что в конце мая он украсил жилье на сумму 2500 фунтов стерлингов и принял у себя украинскую пару с тремя детьми. Он зарегистрировал их у местного терапевта и определил подростков в "прекрасную школу". Однако, как позже выяснил Блейк, "беженцы" давно хотели переехать в Великобританию, а вооруженный конфликт в их стране стал лишь удобным поводом сделать это.По словам викария, его удивило, что семья сначала отдыхала в Испании и искала место для проживания. Как утверждает Блейк, во время пребывания в его доме украинцы редко проявляли благодарность, а затем и вовсе внезапно исчезли, когда он помогал им найти новое жилье. По мнению британца, они выглядели не как беженцы, а скорее как экономические мигранты.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он уточнил, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Москве.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
https://ria.ru/20220827/britaniya-1812454741.html
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в мире, украина, великобритания, оон
В мире, Украина, Великобритания, ООН
09:40 27.08.2022 (обновлено: 11:08 27.08.2022)
 
Британский священник назвал украинцев неблагодарными беженцами

DM: британский священник, приютивший украинских беженцев, обвинил их в неблагодарности

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Британский викарий Джонатан Блейк, приютивший украинцев в своем доме в лондонском районе Уэллинг, назвал их неблагодарными беженцами, пишет Daily Mail.
Священнослужитель рассказал, что в конце мая он украсил жилье на сумму 2500 фунтов стерлингов и принял у себя украинскую пару с тремя детьми. Он зарегистрировал их у местного терапевта и определил подростков в "прекрасную школу". Однако, как позже выяснил Блейк, "беженцы" давно хотели переехать в Великобританию, а вооруженный конфликт в их стране стал лишь удобным поводом сделать это.
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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Британка приняла у себя украинцев и горько об этом пожалела
По словам викария, его удивило, что семья сначала отдыхала в Испании и искала место для проживания. Как утверждает Блейк, во время пребывания в его доме украинцы редко проявляли благодарность, а затем и вовсе внезапно исчезли, когда он помогал им найти новое жилье. По мнению британца, они выглядели не как беженцы, а скорее как экономические мигранты.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он уточнил, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Москве.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
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