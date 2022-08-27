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Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение о его экстрадиции в США

Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение о его экстрадиции в США - РИА Новости, 27.08.2022

Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение о его экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вновь подал в Высокий суд Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции в США, сообщается в пресс-релизе WikiLeaks. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T16:17

2022-08-27T16:17

2022-08-27T16:17

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вновь подал в Высокий суд Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции в США, сообщается в пресс-релизе WikiLeaks.Ранее в WikiLeaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова.Отмечается, что Ассанж подал в Высокий суд Великобритании "окончательно оформленные основания апелляции". "Ответчиками являются правительство США и глава МВД (Соединенного Королевства) Прити Пател", - говорится в сообщении.В пресс-релизе отмечается, что документ включает "важные новые свидетельства" в пользу Ассанжа, однако подробностей не приводится.В США 50-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.

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Варвара Скокшина

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