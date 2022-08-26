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Зюганов заявил, что США устроили миру ядерный шантаж
Зюганов заявил, что США устроили миру ядерный шантаж - РИА Новости, 26.08.2022
Зюганов заявил, что США устроили миру ядерный шантаж
Украинские войска продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и химзавод "Стирол" в Горловке с подачи американцев, США устроили миру ядерный шантаж, заявил лидер... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T06:51
2022-08-26T06:51
2022-08-26T06:52
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сша
энергодар
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и химзавод "Стирол" в Горловке с подачи американцев, США устроили миру ядерный шантаж, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.В четверг украинские войска несколько раз обстреливали район ЗАЭС, из-за обстрелов и пожаров в Энергодаре на станции сработали системы безопасности, на территории Запорожской и Херсонской областей произошли перебои с энергоснабжением. На территории "Стирола" из-за обстрела возник пожар.Он напомнил, что США в 1945 году сбросили две ядерных бомбы на Японию, погубив 200 тысяч мирных граждан, при этом никакой "военной необходимости" в этом не было, а также заявили о "ядерной дипломатии" в отношении СССР."Катастрофа на Запорожской АЭС выгодна только США. Она им нужна, потому что англосаксы теряют контроль и господство над миром. Им нравилось 50 лет управлять планетой и всеми командовать. Но это время уходит безвозвратно", - резюмировал политик.
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в мире, сша, энергодар, запорожская аэс, стирол, херсонская область
В мире, США, Энергодар, Запорожская АЭС, Стирол, Херсонская область
06:51 26.08.2022 (обновлено: 06:52 26.08.2022)
Зюганов заявил, что США устроили миру ядерный шантаж
Геннадий Зюганов заявил, что ВСУ обстреливают ЗАЭС и "Стирол" с подачи США