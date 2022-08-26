https://ria.ru/20220826/zyuganov-1812214268.html

Зюганов заявил, что США устроили миру ядерный шантаж

Зюганов заявил, что США устроили миру ядерный шантаж - РИА Новости, 26.08.2022

Зюганов заявил, что США устроили миру ядерный шантаж

Украинские войска продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и химзавод "Стирол" в Горловке с подачи американцев, США устроили миру ядерный шантаж, заявил лидер... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T06:51

2022-08-26T06:51

2022-08-26T06:52

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энергодар

запорожская аэс

стирол

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и химзавод "Стирол" в Горловке с подачи американцев, США устроили миру ядерный шантаж, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.В четверг украинские войска несколько раз обстреливали район ЗАЭС, из-за обстрелов и пожаров в Энергодаре на станции сработали системы безопасности, на территории Запорожской и Херсонской областей произошли перебои с энергоснабжением. На территории "Стирола" из-за обстрела возник пожар.Он напомнил, что США в 1945 году сбросили две ядерных бомбы на Японию, погубив 200 тысяч мирных граждан, при этом никакой "военной необходимости" в этом не было, а также заявили о "ядерной дипломатии" в отношении СССР."Катастрофа на Запорожской АЭС выгодна только США. Она им нужна, потому что англосаксы теряют контроль и господство над миром. Им нравилось 50 лет управлять планетой и всеми командовать. Но это время уходит безвозвратно", - резюмировал политик.

https://ria.ru/20220809/rossiya-1808303236.html

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в мире, сша, энергодар, запорожская аэс, стирол, херсонская область