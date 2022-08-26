https://ria.ru/20220826/zveri-1812376317.html
В Парке Горького пройдет концерт группы "Звери"
В Парке Горького пройдет концерт группы "Звери" - РИА Новости, 26.08.2022
В Парке Горького пройдет концерт группы "Звери"
Концерт "Зверей" пройдет 31 августа в московском Парке Горького, сообщает пресс-служба стримингового сервиса. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:43
2022-08-26T17:43
2022-08-26T17:43
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Концерт "Зверей" пройдет 31 августа в московском Парке Горького, сообщает пресс-служба стримингового сервиса.В камерном формате фанаты услышат самые популярные песни, среди которых "Районы-кварталы", "Просто такая сильная любовь", "Все, что тебя касается", "До скорой встречи" и "Дожди-пистолеты"."Прощание с летом будет запоминающимся и душевным — в голову приходят ассоциации с проводами лета в лагере: всем немного грустно, что лето уходит, но вместе с тем оно оставляет много теплых воспоминаний", — говорит лидер группы Ром Билык.
https://ria.ru/20220826/spears-1812258722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, музыка, звезды
Шоубиз, Знаменитости, Музыка, звезды
В Парке Горького пройдет концерт группы "Звери"
Концерт группы "Звери" пройдет в московском Парке Горького 31 августа
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Концерт "Зверей" пройдет 31 августа в московском Парке Горького, сообщает пресс-служба стримингового сервиса.
"Яндекс Музыка" воссоздаст на площадке двадцатилетнюю музыкальную историю группы и позволит прикоснуться к ней каждому фанату", — говорится в сообщении.
В камерном формате фанаты услышат самые популярные песни, среди которых "Районы-кварталы", "Просто такая сильная любовь", "Все, что тебя касается", "До скорой встречи" и "Дожди-пистолеты".
"Прощание с летом будет запоминающимся и душевным — в голову приходят ассоциации с проводами лета в лагере: всем немного грустно, что лето уходит, но вместе с тем оно оставляет много теплых воспоминаний", — говорит лидер группы Ром Билык.