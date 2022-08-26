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В Парке Горького пройдет концерт группы "Звери" - РИА Новости, 26.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220826/zveri-1812376317.html
В Парке Горького пройдет концерт группы "Звери"
В Парке Горького пройдет концерт группы "Звери" - РИА Новости, 26.08.2022
В Парке Горького пройдет концерт группы "Звери"
Концерт "Зверей" пройдет 31 августа в московском Парке Горького, сообщает пресс-служба стримингового сервиса. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:43
2022-08-26T17:43
шоубиз
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музыка
звезды
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Концерт "Зверей" пройдет 31 августа в московском Парке Горького, сообщает пресс-служба стримингового сервиса.В камерном формате фанаты услышат самые популярные песни, среди которых "Районы-кварталы", "Просто такая сильная любовь", "Все, что тебя касается", "До скорой встречи" и "Дожди-пистолеты"."Прощание с летом будет запоминающимся и душевным — в голову приходят ассоциации с проводами лета в лагере: всем немного грустно, что лето уходит, но вместе с тем оно оставляет много теплых воспоминаний", — говорит лидер группы Ром Билык.
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знаменитости, музыка, звезды
Шоубиз, Знаменитости, Музыка, звезды
17:43 26.08.2022
 
В Парке Горького пройдет концерт группы "Звери"

Концерт группы "Звери" пройдет в московском Парке Горького 31 августа

© Фото : Официальный сайт группы "Звери"Группа "Звери"
Группа Звери - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : Официальный сайт группы "Звери"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Концерт "Зверей" пройдет 31 августа в московском Парке Горького, сообщает пресс-служба стримингового сервиса.

"Яндекс Музыка" воссоздаст на площадке двадцатилетнюю музыкальную историю группы и позволит прикоснуться к ней каждому фанату", — говорится в сообщении.

В камерном формате фанаты услышат самые популярные песни, среди которых "Районы-кварталы", "Просто такая сильная любовь", "Все, что тебя касается", "До скорой встречи" и "Дожди-пистолеты".
"Прощание с летом будет запоминающимся и душевным — в голову приходят ассоциации с проводами лета в лагере: всем немного грустно, что лето уходит, но вместе с тем оно оставляет много теплых воспоминаний", — говорит лидер группы Ром Билык.
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