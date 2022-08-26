https://ria.ru/20220826/zveri-1812376317.html

В Парке Горького пройдет концерт группы "Звери"

В Парке Горького пройдет концерт группы "Звери" - РИА Новости, 26.08.2022

В Парке Горького пройдет концерт группы "Звери"

Концерт "Зверей" пройдет 31 августа в московском Парке Горького, сообщает пресс-служба стримингового сервиса. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:43

2022-08-26T17:43

2022-08-26T17:43

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Концерт "Зверей" пройдет 31 августа в московском Парке Горького, сообщает пресс-служба стримингового сервиса.В камерном формате фанаты услышат самые популярные песни, среди которых "Районы-кварталы", "Просто такая сильная любовь", "Все, что тебя касается", "До скорой встречи" и "Дожди-пистолеты"."Прощание с летом будет запоминающимся и душевным — в голову приходят ассоциации с проводами лета в лагере: всем немного грустно, что лето уходит, но вместе с тем оно оставляет много теплых воспоминаний", — говорит лидер группы Ром Билык.

https://ria.ru/20220826/spears-1812258722.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

знаменитости, музыка, звезды