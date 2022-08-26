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Медведев обвинил Киев в гибели людей в ходе спецоперации - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/zhertvy-1812433508.html
Медведев обвинил Киев в гибели людей в ходе спецоперации
Медведев обвинил Киев в гибели людей в ходе спецоперации - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев обвинил Киев в гибели людей в ходе спецоперации
Жертвы среди мирного населения в ходе спецоперации на Украине являются следствием безобразной преступной политики Киева, когда людьми прикрываются как щитом,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:37
2022-08-26T21:37
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Жертвы среди мирного населения в ходе спецоперации на Украине являются следствием безобразной преступной политики Киева, когда людьми прикрываются как щитом, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."К сожалению, война не обходится без жертв. Но они в значительной степени связаны именно с той безобразной преступной политикой, которую проводит руководство Украины и украинские вооружённые силы. Ведь именно они прикрываются своими гражданами как щитом, располагают эти самые РСЗО HIMARS прямо в расположении школ и детских садов. То есть они как раз и вызывают гибель людей в тех случаях, когда они размещают оружие на своей территории", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.Медведев также назвал причины, из-за которых Россия начала спецоперацию."Если бы украинское руководство набралось мужества и признало реалии; если бы украинское руководство 8 лет не преследовало собственное население в Донецке и в Луганске; если бы там не было тысяч жертв граждан Украины и граждан России, которые там живут; если бы НАТО не провоцировала североатлантические устремления Украины; если бы не было со стороны Украины заявления о том, что необходимо восстановить ядерный потенциал - наверное, эта военная кампания не началась бы. Если бы были продолжены все переговоры так, как мы об этом и говорили", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812432474.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220826/medvedev-1812431793.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, нато, вооруженные силы украины, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс, НАТО, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Медведев
21:37 26.08.2022
 
Медведев обвинил Киев в гибели людей в ходе спецоперации

Медведев: жертвы среди гражданских при спецоперации связаны с преступной политикой Киева

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Жертвы среди мирного населения в ходе спецоперации на Украине являются следствием безобразной преступной политики Киева, когда людьми прикрываются как щитом, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"К сожалению, война не обходится без жертв. Но они в значительной степени связаны именно с той безобразной преступной политикой, которую проводит руководство Украины и украинские вооружённые силы. Ведь именно они прикрываются своими гражданами как щитом, располагают эти самые РСЗО HIMARS прямо в расположении школ и детских садов. То есть они как раз и вызывают гибель людей в тех случаях, когда они размещают оружие на своей территории", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
21:32Специальная военная операция на Украине
Медведев объяснил спецоперацию угрозой жизненным интересам России
Медведев также назвал причины, из-за которых Россия начала спецоперацию.
"Если бы украинское руководство набралось мужества и признало реалии; если бы украинское руководство 8 лет не преследовало собственное население в Донецке и в Луганске; если бы там не было тысяч жертв граждан Украины и граждан России, которые там живут; если бы НАТО не провоцировала североатлантические устремления Украины; если бы не было со стороны Украины заявления о том, что необходимо восстановить ядерный потенциал - наверное, эта военная кампания не началась бы. Если бы были продолжены все переговоры так, как мы об этом и говорили", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассНАТОВооруженные силы УкраиныДмитрий Медведев
 
 
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