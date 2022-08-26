Медведев обвинил Киев в гибели людей в ходе спецоперации
Медведев: жертвы среди гражданских при спецоперации связаны с преступной политикой Киева
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Жертвы среди мирного населения в ходе спецоперации на Украине являются следствием безобразной преступной политики Киева, когда людьми прикрываются как щитом, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"К сожалению, война не обходится без жертв. Но они в значительной степени связаны именно с той безобразной преступной политикой, которую проводит руководство Украины и украинские вооружённые силы. Ведь именно они прикрываются своими гражданами как щитом, располагают эти самые РСЗО HIMARS прямо в расположении школ и детских садов. То есть они как раз и вызывают гибель людей в тех случаях, когда они размещают оружие на своей территории", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
Медведев также назвал причины, из-за которых Россия начала спецоперацию.
"Если бы украинское руководство набралось мужества и признало реалии; если бы украинское руководство 8 лет не преследовало собственное население в Донецке и в Луганске; если бы там не было тысяч жертв граждан Украины и граждан России, которые там живут; если бы НАТО не провоцировала североатлантические устремления Украины; если бы не было со стороны Украины заявления о том, что необходимо восстановить ядерный потенциал - наверное, эта военная кампания не началась бы. Если бы были продолжены все переговоры так, как мы об этом и говорили", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.