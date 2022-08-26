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Число жертв ракетного удара по дому в Запорожской области возросло

Число жертв ракетного удара по дому в Запорожской области возросло - РИА Новости, 26.08.2022

Число жертв ракетного удара по дому в Запорожской области возросло

Число жертв ракетного удара украинских войск по жилому дому в поселке Куйбышево Запорожской области возросло до пяти, среди них двое детей, сообщил в пятницу... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:17

2022-08-26T21:17

2022-08-26T21:17

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

херсон

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Число жертв ракетного удара украинских войск по жилому дому в поселке Куйбышево Запорожской области возросло до пяти, среди них двое детей, сообщил в пятницу глава администрации региона Евгений Балицкий.Ракетные удары по поселку Куйбышево были нанесены в пятницу днем, предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. Ранее сообщалось о четырёх погибших."Повреждены несколько жилых домов. В одном из зданий полностью разрушен пятый этаж и частично четвертый. По предварительным данным, пять мирных жителей погибло, из них двое детей", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Глава администрации региона добавил, что всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка, жители разрушенного дома размещены и обеспечены всем необходимым.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

запорожская область

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, херсонская область , херсон, украина, вооруженные силы украины