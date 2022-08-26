https://ria.ru/20220826/zerno-1812230295.html

Четыре судна с зерном вышли из украинских портов в пятницу

Четыре судна с зерном вышли из украинских портов в пятницу - РИА Новости, 26.08.2022

Четыре судна с зерном вышли из украинских портов в пятницу

Четыре судна с зерном вышли из украинских портов в пятницу в рамках "продуктовой сделки", говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T09:48

2022-08-26T09:48

2022-08-26T09:48

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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Четыре судна с зерном вышли из украинских портов в пятницу в рамках "продуктовой сделки", говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220823/provokatsii-1811663857.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, турция, россия, оон, украина