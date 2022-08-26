Четыре судна с зерном вышли из украинских портов в пятницу
Четыре судна с зерном вышли из украинских портов в пятницу в рамках "продуктовой сделки"
© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Четыре судна с зерном вышли из украинских портов в пятницу в рамках "продуктовой сделки", говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.
"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще четыре судна с зерновыми грузами. Пять судов, которые были осмотрены, также ушли на Украину", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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