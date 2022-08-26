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Французы не потерпели бы такого президента, как Зеленский, считает Медведев - РИА Новости, 26.08.2022
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Французы не потерпели бы такого президента, как Зеленский, считает Медведев
Французы не потерпели бы такого президента, как Зеленский, считает Медведев - РИА Новости, 26.08.2022
Французы не потерпели бы такого президента, как Зеленский, считает Медведев
Французы не потерпели бы такого президента, как Владимир Зеленский, который не проводит самостоятельной политики и, в частности, отдал два этажа в СБУ... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:42
2022-08-26T21:42
россия
украина
владимир зеленский
франция
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Французы не потерпели бы такого президента, как Владимир Зеленский, который не проводит самостоятельной политики и, в частности, отдал два этажа в СБУ представителям ЦРУ, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI он отметил, что отношение России к Зеленскому сформировалось не исходя из его внешнего облика, кинематографической профессии или чего-то еще, а из реальных действий."Это человек, который пришёл на свою должность, не имея ни дня государственного опыта, и прославившийся только тем, что снялся в сериале про президента. Это человек, который отказался вести нормальные полноценные переговоры с нашей страной, а уповал только на поддержку западных стран и США", - заявил Медведев."Это человек, который не проводит самостоятельной политики, поскольку абсолютное большинство консультантов, с которыми он советуется, – это лидеры других стран. Даже на территории Службы безопасности Украины два этажа заняты представителями Центрального разведывательного управления", - отметил он.Поэтому, считает Медведев, Зеленского нельзя рассматривать как президента, который является самостоятельной фигурой."Я думаю, что французы бы не потерпели ничего подобного", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220826/zelenskiy-1812432900.html
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россия, украина, владимир зеленский, франция, дмитрий медведев
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Франция, Дмитрий Медведев
21:42 26.08.2022
 
Французы не потерпели бы такого президента, как Зеленский, считает Медведев

Медведев: французы не потерпели бы такого президента, как Зеленский

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Французы не потерпели бы такого президента, как Владимир Зеленский, который не проводит самостоятельной политики и, в частности, отдал два этажа в СБУ представителям ЦРУ, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI он отметил, что отношение России к Зеленскому сформировалось не исходя из его внешнего облика, кинематографической профессии или чего-то еще, а из реальных действий.
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"Это человек, который пришёл на свою должность, не имея ни дня государственного опыта, и прославившийся только тем, что снялся в сериале про президента. Это человек, который отказался вести нормальные полноценные переговоры с нашей страной, а уповал только на поддержку западных стран и США", - заявил Медведев.
"Это человек, который не проводит самостоятельной политики, поскольку абсолютное большинство консультантов, с которыми он советуется, – это лидеры других стран. Даже на территории Службы безопасности Украины два этажа заняты представителями Центрального разведывательного управления", - отметил он.
Поэтому, считает Медведев, Зеленского нельзя рассматривать как президента, который является самостоятельной фигурой.
"Я думаю, что французы бы не потерпели ничего подобного", - подчеркнул он.
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