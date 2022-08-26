Французы не потерпели бы такого президента, как Зеленский, считает Медведев
Медведев: французы не потерпели бы такого президента, как Зеленский
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Французы не потерпели бы такого президента, как Владимир Зеленский, который не проводит самостоятельной политики и, в частности, отдал два этажа в СБУ представителям ЦРУ, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI он отметил, что отношение России к Зеленскому сформировалось не исходя из его внешнего облика, кинематографической профессии или чего-то еще, а из реальных действий.
"Это человек, который пришёл на свою должность, не имея ни дня государственного опыта, и прославившийся только тем, что снялся в сериале про президента. Это человек, который отказался вести нормальные полноценные переговоры с нашей страной, а уповал только на поддержку западных стран и США", - заявил Медведев.
"Это человек, который не проводит самостоятельной политики, поскольку абсолютное большинство консультантов, с которыми он советуется, – это лидеры других стран. Даже на территории Службы безопасности Украины два этажа заняты представителями Центрального разведывательного управления", - отметил он.
Поэтому, считает Медведев, Зеленского нельзя рассматривать как президента, который является самостоятельной фигурой.
"Я думаю, что французы бы не потерпели ничего подобного", - подчеркнул он.