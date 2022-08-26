https://ria.ru/20220826/zelenskiy-1812433903.html

Французы не потерпели бы такого президента, как Зеленский, считает Медведев

Французы не потерпели бы такого президента, как Зеленский, считает Медведев - РИА Новости, 26.08.2022

Французы не потерпели бы такого президента, как Зеленский, считает Медведев

Французы не потерпели бы такого президента, как Владимир Зеленский, который не проводит самостоятельной политики и, в частности, отдал два этажа в СБУ... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:42

2022-08-26T21:42

2022-08-26T21:42

россия

украина

владимир зеленский

франция

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Французы не потерпели бы такого президента, как Владимир Зеленский, который не проводит самостоятельной политики и, в частности, отдал два этажа в СБУ представителям ЦРУ, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI он отметил, что отношение России к Зеленскому сформировалось не исходя из его внешнего облика, кинематографической профессии или чего-то еще, а из реальных действий."Это человек, который пришёл на свою должность, не имея ни дня государственного опыта, и прославившийся только тем, что снялся в сериале про президента. Это человек, который отказался вести нормальные полноценные переговоры с нашей страной, а уповал только на поддержку западных стран и США", - заявил Медведев."Это человек, который не проводит самостоятельной политики, поскольку абсолютное большинство консультантов, с которыми он советуется, – это лидеры других стран. Даже на территории Службы безопасности Украины два этажа заняты представителями Центрального разведывательного управления", - отметил он.Поэтому, считает Медведев, Зеленского нельзя рассматривать как президента, который является самостоятельной фигурой."Я думаю, что французы бы не потерпели ничего подобного", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220826/zelenskiy-1812432900.html

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украина

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир зеленский, франция, дмитрий медведев