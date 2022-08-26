https://ria.ru/20220826/zelenskiy-1812432900.html

Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов

Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов - РИА Новости, 26.08.2022

Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского несамостоятельным и подверженным влиянию психотропных препаратов человеком, однако как... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:35

2022-08-26T21:35

2022-08-26T21:35

в мире

владимир зеленский

дмитрий медведев

украина

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского несамостоятельным и подверженным влиянию психотропных препаратов человеком, однако как представитель Украины он сохраняет качества собеседника для России, хотя доверия у Москвы к нему нет."Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но что же делать – его избрали украинские граждане", - отметил он.По словам Медведева, Зеленский как минимум пытается выполнять функции президента страны и верховного главнокомандующего."Так что в этом смысле он все равно остается на своем посту", - заключил зампред Совбеза, отвечая на вопрос, считает ли он, что Зеленский является собеседником для Москвы.

https://ria.ru/20220826/zelenskiy-1812430069.html

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в мире, владимир зеленский, дмитрий медведев, украина, россия