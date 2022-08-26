https://ria.ru/20220826/zelenskiy-1812432900.html
Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов
Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского несамостоятельным и подверженным влиянию психотропных препаратов человеком, однако как... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:35
2022-08-26T21:35
2022-08-26T21:35
в мире
владимир зеленский
дмитрий медведев
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790944364_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_ce5db534177551f9560a82f0d0342bda.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского несамостоятельным и подверженным влиянию психотропных препаратов человеком, однако как представитель Украины он сохраняет качества собеседника для России, хотя доверия у Москвы к нему нет."Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но что же делать – его избрали украинские граждане", - отметил он.По словам Медведева, Зеленский как минимум пытается выполнять функции президента страны и верховного главнокомандующего."Так что в этом смысле он все равно остается на своем посту", - заключил зампред Совбеза, отвечая на вопрос, считает ли он, что Зеленский является собеседником для Москвы.
https://ria.ru/20220826/zelenskiy-1812430069.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790944364_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_c26e0aa364f7f536183c7b8b53066056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, дмитрий медведев, украина, россия
В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Украина, Россия
Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов
Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов человеком
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал
Владимира Зеленского несамостоятельным и подверженным влиянию психотропных препаратов человеком, однако как представитель Украины он сохраняет качества собеседника для России, хотя доверия у Москвы к нему нет.
"Зеленский в настоящий момент представляет Украину, и при тех или иных условиях он все равно сохраняет эти качества, качества собеседника", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
"Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но что же делать – его избрали украинские граждане", - отметил он.
По словам Медведева, Зеленский как минимум пытается выполнять функции президента страны и верховного главнокомандующего.
"Так что в этом смысле он все равно остается на своем посту", - заключил зампред Совбеза, отвечая на вопрос, считает ли он, что Зеленский является собеседником для Москвы.