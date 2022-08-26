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Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов - РИА Новости, 26.08.2022
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Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов
Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского несамостоятельным и подверженным влиянию психотропных препаратов человеком, однако как... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:35
2022-08-26T21:35
в мире
владимир зеленский
дмитрий медведев
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россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского несамостоятельным и подверженным влиянию психотропных препаратов человеком, однако как представитель Украины он сохраняет качества собеседника для России, хотя доверия у Москвы к нему нет."Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но что же делать – его избрали украинские граждане", - отметил он.По словам Медведева, Зеленский как минимум пытается выполнять функции президента страны и верховного главнокомандующего."Так что в этом смысле он все равно остается на своем посту", - заключил зампред Совбеза, отвечая на вопрос, считает ли он, что Зеленский является собеседником для Москвы.
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в мире, владимир зеленский, дмитрий медведев, украина, россия
В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Украина, Россия
21:35 26.08.2022
 
Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов

Медведев назвал Зеленского подверженным влиянию психотропных препаратов человеком

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского несамостоятельным и подверженным влиянию психотропных препаратов человеком, однако как представитель Украины он сохраняет качества собеседника для России, хотя доверия у Москвы к нему нет.
"Зеленский в настоящий момент представляет Украину, и при тех или иных условиях он все равно сохраняет эти качества, качества собеседника", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
"Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но что же делать – его избрали украинские граждане", - отметил он.
По словам Медведева, Зеленский как минимум пытается выполнять функции президента страны и верховного главнокомандующего.
"Так что в этом смысле он все равно остается на своем посту", - заключил зампред Совбеза, отвечая на вопрос, считает ли он, что Зеленский является собеседником для Москвы.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
21:21
Медведев назвал сообщения о стремлении России убить Зеленского вымыслом
 
В миреВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевУкраинаРоссия
 
 
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