https://ria.ru/20220826/zelenograd-1812231464.html

Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде не был знаком с потерпевшими

Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде не был знаком с потерпевшими - РИА Новости, 26.08.2022

Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде не был знаком с потерпевшими

Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде, в результате которой один человек погиб и двое пострадали, ранее не был знаком с потерпевшими, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T09:54

2022-08-26T09:54

2022-08-26T09:54

происшествия

зеленоград

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде, в результате которой один человек погиб и двое пострадали, ранее не был знаком с потерпевшими, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что ночью 26 августа в кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из оружия и скрылся, позже его задержали. На месте скончался 33-летний мужчина, ещё двое с ранениями госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство."Задержанный - местный житель Петр Капустин 1984 года рождения. Предварительно установлено, что мужчина не был знаком с потерпевшими", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20220826/zelenograd-1812221522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, зеленоград, россия, следственный комитет россии (ск рф)