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Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде не был знаком с потерпевшими - РИА Новости, 26.08.2022
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Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде не был знаком с потерпевшими
Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде не был знаком с потерпевшими - РИА Новости, 26.08.2022
Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде не был знаком с потерпевшими
Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде, в результате которой один человек погиб и двое пострадали, ранее не был знаком с потерпевшими, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T09:54
2022-08-26T09:54
происшествия
зеленоград
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде, в результате которой один человек погиб и двое пострадали, ранее не был знаком с потерпевшими, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что ночью 26 августа в кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из оружия и скрылся, позже его задержали. На месте скончался 33-летний мужчина, ещё двое с ранениями госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство."Задержанный - местный житель Петр Капустин 1984 года рождения. Предварительно установлено, что мужчина не был знаком с потерпевшими", - сказал собеседник.
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происшествия, зеленоград, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Зеленоград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
09:54 26.08.2022
 
Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде не был знаком с потерпевшими

Источник: устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде мужчина не был знаком с потерпевшими

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде, в результате которой один человек погиб и двое пострадали, ранее не был знаком с потерпевшими, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что ночью 26 августа в кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из оружия и скрылся, позже его задержали. На месте скончался 33-летний мужчина, ещё двое с ранениями госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
08:50
После стрельбы в кафе в Зеленограде возбудили уголовное дело
"Задержанный - местный житель Петр Капустин 1984 года рождения. Предварительно установлено, что мужчина не был знаком с потерпевшими", - сказал собеседник.
 
ПроисшествияЗеленоградРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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