https://ria.ru/20220826/zelenograd-1812231464.html
Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде не был знаком с потерпевшими
Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде не был знаком с потерпевшими - РИА Новости, 26.08.2022
Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде не был знаком с потерпевшими
Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде, в результате которой один человек погиб и двое пострадали, ранее не был знаком с потерпевшими, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T09:54
2022-08-26T09:54
2022-08-26T09:54
происшествия
зеленоград
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде, в результате которой один человек погиб и двое пострадали, ранее не был знаком с потерпевшими, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что ночью 26 августа в кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из оружия и скрылся, позже его задержали. На месте скончался 33-летний мужчина, ещё двое с ранениями госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство."Задержанный - местный житель Петр Капустин 1984 года рождения. Предварительно установлено, что мужчина не был знаком с потерпевшими", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20220826/zelenograd-1812221522.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленоград, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Зеленоград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде не был знаком с потерпевшими
Источник: устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде мужчина не был знаком с потерпевшими