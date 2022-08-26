https://ria.ru/20220826/zelenograd-1812218968.html
Мужчина открыл стрельбу в кафе в Зеленограде, погиб человек
Мужчина открыл стрельбу в кафе в Зеленограде, погиб человек - РИА Новости, 26.08.2022
Мужчина открыл стрельбу в кафе в Зеленограде, погиб человек
Один человек погиб и двое получили ранения минувшей ночью в результате конфликта со стрельбой между посетителями одного из кафе московского округа Зеленоград,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:15
2022-08-26T08:15
2022-08-26T15:54
происшествия
дмитрий панов
зеленоград
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Один человек погиб и двое получили ранения минувшей ночью в результате конфликта со стрельбой между посетителями одного из кафе московского округа Зеленоград, сообщила прокуратура столицы.Личность стрелявшего установили, это мужчина 1984 года рождения, его задержали.Открыто уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, у подозреваемого дома нашли шесть единиц различного оружия, в том числе огнестрельное, пневматическое и охотничье.По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлии Ивановой, следствие установит законность его приобретения.
https://ria.ru/20220826/ssha-1812213652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитрий панов, зеленоград
Происшествия, Дмитрий Панов, Зеленоград
08:15 26.08.2022 (обновлено: 15:54 26.08.2022)
Мужчина открыл стрельбу в кафе в Зеленограде, погиб человек
Мужчина открыл стрельбу в кафе в Зеленограде, погиб человек, двое ранены