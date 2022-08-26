https://ria.ru/20220826/zdorove-1812217435.html

Эксперт посоветовал работать на 4 часа меньше при температуре 30,5 градусов

Эксперт посоветовал работать на 4 часа меньше при температуре 30,5 градусов - РИА Новости, 26.08.2022

Эксперт посоветовал работать на 4 часа меньше при температуре 30,5 градусов

Сотрудникам, которые работают в помещении, следует сократить рабочий день на четыре часа, если температура воздуха там достигла 30,5 градусов, рассказала РИА... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T07:55

2022-08-26T07:55

2022-08-26T07:55

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сотрудникам, которые работают в помещении, следует сократить рабочий день на четыре часа, если температура воздуха там достигла 30,5 градусов, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.По ее словам, если скорректировать график сотрудников невозможно, стоит отправить людей в вынужденный простой, чтобы уберечь от жары. Время простоя должно оплачиваться работодателем. Также для профилактики обезвоживания рекомендуется правильно организовать питьевой режим.Нечаева обратила внимание, что в новые санитарные правила о работе на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования не вошли положения о пребывании на рабочем месте при температуре воздуха выше допустимых величин. Однако работодатель обязан обеспечить оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах, иначе будет оштрафован."Трудовое законодательство (ст.212 ТК РФ) обязывает работодателя обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте, и несмотря на отсутствие прямой обязанности сокращать рабочее время, видится правильным соблюдать рекомендации Роспотребнадзора", - уточнила Нечаева.

https://ria.ru/20220826/pravo-1812212257.html

россия

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье