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Эксперт посоветовал работать на 4 часа меньше при температуре 30,5 градусов - РИА Новости, 26.08.2022
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Эксперт посоветовал работать на 4 часа меньше при температуре 30,5 градусов
Эксперт посоветовал работать на 4 часа меньше при температуре 30,5 градусов - РИА Новости, 26.08.2022
Эксперт посоветовал работать на 4 часа меньше при температуре 30,5 градусов
Сотрудникам, которые работают в помещении, следует сократить рабочий день на четыре часа, если температура воздуха там достигла 30,5 градусов, рассказала РИА... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T07:55
2022-08-26T07:55
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сотрудникам, которые работают в помещении, следует сократить рабочий день на четыре часа, если температура воздуха там достигла 30,5 градусов, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.По ее словам, если скорректировать график сотрудников невозможно, стоит отправить людей в вынужденный простой, чтобы уберечь от жары. Время простоя должно оплачиваться работодателем. Также для профилактики обезвоживания рекомендуется правильно организовать питьевой режим.Нечаева обратила внимание, что в новые санитарные правила о работе на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования не вошли положения о пребывании на рабочем месте при температуре воздуха выше допустимых величин. Однако работодатель обязан обеспечить оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах, иначе будет оштрафован."Трудовое законодательство (ст.212 ТК РФ) обязывает работодателя обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте, и несмотря на отсутствие прямой обязанности сокращать рабочее время, видится правильным соблюдать рекомендации Роспотребнадзора", - уточнила Нечаева.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье
07:55 26.08.2022
 
Эксперт посоветовал работать на 4 часа меньше при температуре 30,5 градусов

Эксперт Нечаева посоветовал сокращать время работы при температуре 30,5 градусов

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкЖаркие дни
Жаркие дни - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Олег Золото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сотрудникам, которые работают в помещении, следует сократить рабочий день на четыре часа, если температура воздуха там достигла 30,5 градусов, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
"Если сотрудник работает в помещении и температура в нем достигла плюс 28,5 градусов, Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на один час. При повышении температуры до плюс 29 градусов – на два часа, при температуре плюс 30,5 градуса – на четыре часа", - рассказала эксперт.
По ее словам, если скорректировать график сотрудников невозможно, стоит отправить людей в вынужденный простой, чтобы уберечь от жары. Время простоя должно оплачиваться работодателем. Также для профилактики обезвоживания рекомендуется правильно организовать питьевой режим.
Нечаева обратила внимание, что в новые санитарные правила о работе на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования не вошли положения о пребывании на рабочем месте при температуре воздуха выше допустимых величин. Однако работодатель обязан обеспечить оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах, иначе будет оштрафован.
"Трудовое законодательство (ст.212 ТК РФ) обязывает работодателя обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте, и несмотря на отсутствие прямой обязанности сокращать рабочее время, видится правильным соблюдать рекомендации Роспотребнадзора", - уточнила Нечаева.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье
 
 
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