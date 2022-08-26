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Украинские войска за 40 минут выпустили по Зайцево 17 ракет из "Града"
Украинские войска за 40 минут выпустили по Зайцево 17 ракет из "Града" - РИА Новости, 26.08.2022
Украинские войска за 40 минут выпустили по Зайцево 17 ракет из "Града"
Украинские войска за 40 минут выпустили 17 ракет из РСЗО "Град" по Зайцево, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:26
2022-08-26T17:26
2022-08-26T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецкая народная республика
горловка
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 17 ракет из РСЗО "Град" по Зайцево, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Красное – населенный пункт Зайцево: выпущено семь ракет из БМ-21 "Град"; 16.50 – населенный пункт Константиновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска открыли огонь по Горловке и Макеевке, выпустив по ним 10 снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о двух обстрелах Зайцево со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120 и 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812270137.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска за 40 минут выпустили по Зайцево 17 ракет из "Града"
В ДНР сообщили, что украинские войска за 40 минут выпустили по Зайцево 17 ракет из "Града"