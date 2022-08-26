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Украинские войска за 40 минут выпустили по Зайцево 17 ракет из "Града" - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/zaytsevo-1812376745.html
Украинские войска за 40 минут выпустили по Зайцево 17 ракет из "Града"
Украинские войска за 40 минут выпустили по Зайцево 17 ракет из "Града" - РИА Новости, 26.08.2022
Украинские войска за 40 минут выпустили по Зайцево 17 ракет из "Града"
Украинские войска за 40 минут выпустили 17 ракет из РСЗО "Град" по Зайцево, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:26
2022-08-26T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецкая народная республика
горловка
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 17 ракет из РСЗО "Град" по Зайцево, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Красное – населенный пункт Зайцево: выпущено семь ракет из БМ-21 "Град"; 16.50 – населенный пункт Константиновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска открыли огонь по Горловке и Макеевке, выпустив по ним 10 снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о двух обстрелах Зайцево со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120 и 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812270137.html
зайцево
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в мире, зайцево, донецкая народная республика, горловка, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
17:26 26.08.2022
 
Украинские войска за 40 минут выпустили по Зайцево 17 ракет из "Града"

В ДНР сообщили, что украинские войска за 40 минут выпустили по Зайцево 17 ракет из "Града"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из РСЗО БМ-21 "Град"
Украинские военные ведут обстрел из РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 17 ракет из РСЗО "Град" по Зайцево, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Красное – населенный пункт Зайцево: выпущено семь ракет из БМ-21 "Град"; 16.50 – населенный пункт Константиновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска открыли огонь по Горловке и Макеевке, выпустив по ним 10 снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о двух обстрелах Зайцево со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120 и 152 миллиметра.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:35Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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