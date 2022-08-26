Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал войну способом заработка американских корпораций - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/zarabotok-1812436115.html
Медведев назвал войну способом заработка американских корпораций
Медведев назвал войну способом заработка американских корпораций - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев назвал войну способом заработка американских корпораций
Война является способом заработка американских корпораций, миллиарды осядут в карманах компаний США и будут преступным путем переданы в другие страны, заявил... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:00
2022-08-26T22:00
экономика
дмитрий медведев
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_7eb8674bf21a31ef43d820b6abd21540.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Война является способом заработка американских корпораций, миллиарды осядут в карманах компаний США и будут преступным путем переданы в другие страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Я понимаю, что война – это еще и способ заработка американских корпораций. И значительная часть этих миллиардов, конечно, осядет в карманах североамериканских компаний и, конечно, будет определенным совершенно преступным путем передана в другие страны", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI."То есть это все превратится в конечном счете в поток контрабанды. Но ситуация именно такова", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20220826/gaz-1812435916.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ec90b55838050f31d71b452639a97922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дмитрий медведев, сша
Экономика, Дмитрий Медведев, США
22:00 26.08.2022
 
Медведев назвал войну способом заработка американских корпораций

Медведев: война — способ заработка американских корпораций, будет поток контрабанды

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Война является способом заработка американских корпораций, миллиарды осядут в карманах компаний США и будут преступным путем переданы в другие страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Я понимаю, что война – это еще и способ заработка американских корпораций. И значительная часть этих миллиардов, конечно, осядет в карманах североамериканских компаний и, конечно, будет определенным совершенно преступным путем передана в другие страны", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 21:58
Медведев назвал вопрос с поставками газа в ЕС частью войны против России
"То есть это все превратится в конечном счете в поток контрабанды. Но ситуация именно такова", - добавил Медведев.
 
ЭкономикаДмитрий МедведевСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала