https://ria.ru/20220826/zarabotok-1812436115.html

Медведев назвал войну способом заработка американских корпораций

Медведев назвал войну способом заработка американских корпораций - РИА Новости, 26.08.2022

Медведев назвал войну способом заработка американских корпораций

Война является способом заработка американских корпораций, миллиарды осядут в карманах компаний США и будут преступным путем переданы в другие страны, заявил... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T22:00

2022-08-26T22:00

2022-08-26T22:00

экономика

дмитрий медведев

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_7eb8674bf21a31ef43d820b6abd21540.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Война является способом заработка американских корпораций, миллиарды осядут в карманах компаний США и будут преступным путем переданы в другие страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Я понимаю, что война – это еще и способ заработка американских корпораций. И значительная часть этих миллиардов, конечно, осядет в карманах североамериканских компаний и, конечно, будет определенным совершенно преступным путем передана в другие страны", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI."То есть это все превратится в конечном счете в поток контрабанды. Но ситуация именно такова", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20220826/gaz-1812435916.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, дмитрий медведев, сша