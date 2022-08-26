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Медведев назвал войну способом заработка американских корпораций
Медведев назвал войну способом заработка американских корпораций - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев назвал войну способом заработка американских корпораций
Война является способом заработка американских корпораций, миллиарды осядут в карманах компаний США и будут преступным путем переданы в другие страны, заявил... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:00
2022-08-26T22:00
2022-08-26T22:00
экономика
дмитрий медведев
сша
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Война является способом заработка американских корпораций, миллиарды осядут в карманах компаний США и будут преступным путем переданы в другие страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Я понимаю, что война – это еще и способ заработка американских корпораций. И значительная часть этих миллиардов, конечно, осядет в карманах североамериканских компаний и, конечно, будет определенным совершенно преступным путем передана в другие страны", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI."То есть это все превратится в конечном счете в поток контрабанды. Но ситуация именно такова", - добавил Медведев.
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сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий медведев, сша
Экономика, Дмитрий Медведев, США
Медведев назвал войну способом заработка американских корпораций
Медведев: война — способ заработка американских корпораций, будет поток контрабанды