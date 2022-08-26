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В Москве не выявили превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе - РИА Новости, 26.08.2022
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В Москве не выявили превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе
В Москве не выявили превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе - РИА Новости, 26.08.2022
В Москве не выявили превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе
Управление Роспотребнадзора по Москве провело внеочередной отбор проб атмосферного воздуха в разных округах столицы в связи с появлением запаха гари, превышений РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:53
2022-08-26T19:53
происшествия
газпромбанк
мосэкомониторинг
природные пожары в россии
ювао (москва)
москва
жулебино
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве провело внеочередной отбор проб атмосферного воздуха в разных округах столицы в связи с появлением запаха гари, превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщается на сайте ведомства.В Москве сохраняется легкая дымка от лесных пожаров в соседних областях, но запах гари во многих районах уже не ощущается. Как передают корреспонденты РИА Новости, относительно чистый воздух на северо-западе и западе Москвы, в центре еще ощущаются остаточные явления. На северо-востоке и юго-западе запах гари все еще ощущается. На востоке и юге столицы смог и запах отсутствуют полностью."В соответствии с информацией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и его филиалов в административных округах 26.08.2022 в 42 контрольных точках зафиксированные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, что соответствует требованиям СанПиН", - говорится в сообщении.Отмечается, что за период с 18 по 26 августа было проведено 290 выездов, отобрано 2720 проб и проведено 2720 исследований атмосферного воздуха.Также по данным ГПБУ "Мосэкомониторинг" за истекшие сутки зарегистрированы кратковременные и незначительные превышения предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе: на станции "М1 (Очаковское)" (ЗАО), на станции "Долгопрудная" (САО), на станции "Нижняя Масловка" (САО), на станции "М2 (Жулебино)" (ЮВАО).Подчёркивается, что усиленный ежедневный контроль за уровнями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории города Москвы будет продолжен до нормализации обстановки во всех административных округах города Москвы.
https://ria.ru/20220826/smog-1812288641.html
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ювао (москва)
москва
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происшествия, газпромбанк, мосэкомониторинг, природные пожары в россии, ювао (москва), москва, жулебино
Происшествия, Газпромбанк, Мосэкомониторинг, Природные пожары в России, ЮВАО (Москва), Москва, Жулебино
19:53 26.08.2022
 
В Москве не выявили превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе

Роспотребнадзор не выявил превышений нормы загрязняющих веществ в московском воздухе

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Виды Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве провело внеочередной отбор проб атмосферного воздуха в разных округах столицы в связи с появлением запаха гари, превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщается на сайте ведомства.
В Москве сохраняется легкая дымка от лесных пожаров в соседних областях, но запах гари во многих районах уже не ощущается. Как передают корреспонденты РИА Новости, относительно чистый воздух на северо-западе и западе Москвы, в центре еще ощущаются остаточные явления. На северо-востоке и юго-западе запах гари все еще ощущается. На востоке и юге столицы смог и запах отсутствуют полностью.
Большой Каменный мост в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
13:05
Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдет смог и запах гари
"В соответствии с информацией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и его филиалов в административных округах 26.08.2022 в 42 контрольных точках зафиксированные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, что соответствует требованиям СанПиН", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за период с 18 по 26 августа было проведено 290 выездов, отобрано 2720 проб и проведено 2720 исследований атмосферного воздуха.
Также по данным ГПБУ "Мосэкомониторинг" за истекшие сутки зарегистрированы кратковременные и незначительные превышения предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе: на станции "М1 (Очаковское)" (ЗАО), на станции "Долгопрудная" (САО), на станции "Нижняя Масловка" (САО), на станции "М2 (Жулебино)" (ЮВАО).
Подчёркивается, что усиленный ежедневный контроль за уровнями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории города Москвы будет продолжен до нормализации обстановки во всех административных округах города Москвы.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 16:16
Смог в Москве
 
ПроисшествияГазпромбанкМосэкомониторингПриродные пожары в РоссииЮВАО (Москва)МоскваЖулебино
 
 
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