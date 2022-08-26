В Москве не выявили превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе
Роспотребнадзор не выявил превышений нормы загрязняющих веществ в московском воздухе
Виды Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве провело внеочередной отбор проб атмосферного воздуха в разных округах столицы в связи с появлением запаха гари, превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщается на сайте ведомства.
В Москве сохраняется легкая дымка от лесных пожаров в соседних областях, но запах гари во многих районах уже не ощущается. Как передают корреспонденты РИА Новости, относительно чистый воздух на северо-западе и западе Москвы, в центре еще ощущаются остаточные явления. На северо-востоке и юго-западе запах гари все еще ощущается. На востоке и юге столицы смог и запах отсутствуют полностью.
"В соответствии с информацией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и его филиалов в административных округах 26.08.2022 в 42 контрольных точках зафиксированные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, что соответствует требованиям СанПиН", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за период с 18 по 26 августа было проведено 290 выездов, отобрано 2720 проб и проведено 2720 исследований атмосферного воздуха.
Также по данным ГПБУ "Мосэкомониторинг" за истекшие сутки зарегистрированы кратковременные и незначительные превышения предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе: на станции "М1 (Очаковское)" (ЗАО), на станции "Долгопрудная" (САО), на станции "Нижняя Масловка" (САО), на станции "М2 (Жулебино)" (ЮВАО).
Подчёркивается, что усиленный ежедневный контроль за уровнями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории города Москвы будет продолжен до нормализации обстановки во всех административных округах города Москвы.
22 августа, 16:16Смог в Москве