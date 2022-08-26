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На Урале задержали сбежавших из колонии-поселения заключенных - РИА Новости, 26.08.2022
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На Урале задержали сбежавших из колонии-поселения заключенных
На Урале задержали сбежавших из колонии-поселения заключенных - РИА Новости, 26.08.2022
На Урале задержали сбежавших из колонии-поселения заключенных
Двое осужденных, сбежавших в четверг из колонии-поселения в Свердловской области, задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:05
2022-08-26T17:05
происшествия
свердловская область
богданович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Двое осужденных, сбежавших в четверг из колонии-поселения в Свердловской области, задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону.По информации ведомства, 25 августа в поселке Привокзальный Верхотурского района при обходе отряда на участке колонии-поселения было выявлено отсутствие двух осужденных: один из них был приговорен к шести годам лишения свободы за кражу и угон автомобиля, а второй – к 4,5 годам за покушение на сбыт наркотиков."Утром 26 августа сотрудники отдела розыска ГУФСИН задержали обоих осужденных неподалеку от города Богданович Свердловской области. Сопротивления при задержании они не оказали", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по факту произошедшего проводится служебная проверка.
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свердловская область
богданович
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происшествия, свердловская область, богданович
Происшествия, Свердловская область, Богданович
17:05 26.08.2022
 
На Урале задержали сбежавших из колонии-поселения заключенных

Двоих заключенных, сбежавших из колонии-поселения в Свердловской области, задержали

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Двое осужденных, сбежавших в четверг из колонии-поселения в Свердловской области, задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону.
По информации ведомства, 25 августа в поселке Привокзальный Верхотурского района при обходе отряда на участке колонии-поселения было выявлено отсутствие двух осужденных: один из них был приговорен к шести годам лишения свободы за кражу и угон автомобиля, а второй – к 4,5 годам за покушение на сбыт наркотиков.
"Утром 26 августа сотрудники отдела розыска ГУФСИН задержали обоих осужденных неподалеку от города Богданович Свердловской области. Сопротивления при задержании они не оказали", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по факту произошедшего проводится служебная проверка.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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В Пермском крае задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения
 
ПроисшествияСвердловская областьБогданович
 
 
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