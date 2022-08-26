https://ria.ru/20220826/zaderzhanie-1812366373.html
На Урале задержали сбежавших из колонии-поселения заключенных
На Урале задержали сбежавших из колонии-поселения заключенных - РИА Новости, 26.08.2022
На Урале задержали сбежавших из колонии-поселения заключенных
Двое осужденных, сбежавших в четверг из колонии-поселения в Свердловской области, задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:05
2022-08-26T17:05
2022-08-26T17:05
происшествия
свердловская область
богданович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Двое осужденных, сбежавших в четверг из колонии-поселения в Свердловской области, задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону.По информации ведомства, 25 августа в поселке Привокзальный Верхотурского района при обходе отряда на участке колонии-поселения было выявлено отсутствие двух осужденных: один из них был приговорен к шести годам лишения свободы за кражу и угон автомобиля, а второй – к 4,5 годам за покушение на сбыт наркотиков."Утром 26 августа сотрудники отдела розыска ГУФСИН задержали обоих осужденных неподалеку от города Богданович Свердловской области. Сопротивления при задержании они не оказали", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по факту произошедшего проводится служебная проверка.
https://ria.ru/20220706/zaklyuchennyy-1800684393.html
свердловская область
богданович
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_552a72afb65b43c5f202eb73f32981f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, богданович
Происшествия, Свердловская область, Богданович
На Урале задержали сбежавших из колонии-поселения заключенных
Двоих заключенных, сбежавших из колонии-поселения в Свердловской области, задержали
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Двое осужденных, сбежавших в четверг из колонии-поселения в Свердловской области, задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону.
По информации ведомства, 25 августа в поселке Привокзальный Верхотурского района при обходе отряда на участке колонии-поселения было выявлено отсутствие двух осужденных: один из них был приговорен к шести годам лишения свободы за кражу и угон автомобиля, а второй – к 4,5 годам за покушение на сбыт наркотиков.
"Утром 26 августа сотрудники отдела розыска ГУФСИН задержали обоих осужденных неподалеку от города Богданович Свердловской области
. Сопротивления при задержании они не оказали", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по факту произошедшего проводится служебная проверка.