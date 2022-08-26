https://ria.ru/20220826/zaderzhanie-1812366373.html

На Урале задержали сбежавших из колонии-поселения заключенных

На Урале задержали сбежавших из колонии-поселения заключенных - РИА Новости, 26.08.2022

На Урале задержали сбежавших из колонии-поселения заключенных

Двое осужденных, сбежавших в четверг из колонии-поселения в Свердловской области, задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:05

2022-08-26T17:05

2022-08-26T17:05

происшествия

свердловская область

богданович

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Двое осужденных, сбежавших в четверг из колонии-поселения в Свердловской области, задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону.По информации ведомства, 25 августа в поселке Привокзальный Верхотурского района при обходе отряда на участке колонии-поселения было выявлено отсутствие двух осужденных: один из них был приговорен к шести годам лишения свободы за кражу и угон автомобиля, а второй – к 4,5 годам за покушение на сбыт наркотиков."Утром 26 августа сотрудники отдела розыска ГУФСИН задержали обоих осужденных неподалеку от города Богданович Свердловской области. Сопротивления при задержании они не оказали", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по факту произошедшего проводится служебная проверка.

https://ria.ru/20220706/zaklyuchennyy-1800684393.html

свердловская область

богданович

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, свердловская область, богданович