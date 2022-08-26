https://ria.ru/20220826/zabastovka-1812267659.html

В Британии началась крупнейшая забастовка работников почты

В Британии началась крупнейшая забастовка работников почты - РИА Новости, 26.08.2022

В Британии началась крупнейшая забастовка работников почты

В Великобритании в пятницу началась крупнейшая забастовка с участием более 100 тысяч работников Королевской почты (Royal Mail), требующих повышения заработной... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:02

2022-08-26T12:02

2022-08-26T12:02

великобритания

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23957/70/239577096_0:627:1323:1371_1920x0_80_0_0_43b5b8d36c893a144f14bc2941ac5cc5.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Великобритании в пятницу началась крупнейшая забастовка с участием более 100 тысяч работников Королевской почты (Royal Mail), требующих повышения заработной платы, сообщает телеканал Sky News.Ранее работники почты, состоящие в профсоюзе работников связи Communication Workers Union (CWU), отказались принимать предложение руководства о повышении заработной платы на 2%, подчеркнув, что этого недостаточно и что они заинтересованы в "достойной" оплате труда, говорится в сообщении."Нет никаких сомнений в том, что почтовые работники полностью едины в своей решимости добиться достойного, надлежащего повышения заработной платы, которого они заслуживают", - приводит Sky News слова генерального секретаря профсоюза CWU Дэйва Уорда.Недовольство работников почты было вызвано заявлением компании о прибыли в 758 миллионов фунтов за прошлый год и выплате держателям акций дивидендов в размере 400 миллионов, отмечается в сообщении. По словам Уорда, работники почты не собираются мириться с понижением их уровня жизни из-за рекордной инфляции и кризиса, сообщает телеканал. Ранее 97,6% членов профсоюза CWU проголосовали за проведение забастовки 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. В среду Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1% с 9,4% месяцем ранее.

https://ria.ru/20220822/zabastovka-1811256452.html

https://ria.ru/20220727/metro-1805233264.html

великобритания

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, россия, украина, в мире