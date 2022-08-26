https://ria.ru/20220826/zabastovka-1812267659.html
В Британии началась крупнейшая забастовка работников почты
В Британии началась крупнейшая забастовка работников почты - РИА Новости, 26.08.2022
В Британии началась крупнейшая забастовка работников почты
В Великобритании в пятницу началась крупнейшая забастовка с участием более 100 тысяч работников Королевской почты (Royal Mail), требующих повышения заработной... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:02
2022-08-26T12:02
2022-08-26T12:02
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Великобритании в пятницу началась крупнейшая забастовка с участием более 100 тысяч работников Королевской почты (Royal Mail), требующих повышения заработной платы, сообщает телеканал Sky News.Ранее работники почты, состоящие в профсоюзе работников связи Communication Workers Union (CWU), отказались принимать предложение руководства о повышении заработной платы на 2%, подчеркнув, что этого недостаточно и что они заинтересованы в "достойной" оплате труда, говорится в сообщении."Нет никаких сомнений в том, что почтовые работники полностью едины в своей решимости добиться достойного, надлежащего повышения заработной платы, которого они заслуживают", - приводит Sky News слова генерального секретаря профсоюза CWU Дэйва Уорда.Недовольство работников почты было вызвано заявлением компании о прибыли в 758 миллионов фунтов за прошлый год и выплате держателям акций дивидендов в размере 400 миллионов, отмечается в сообщении. По словам Уорда, работники почты не собираются мириться с понижением их уровня жизни из-за рекордной инфляции и кризиса, сообщает телеканал. Ранее 97,6% членов профсоюза CWU проголосовали за проведение забастовки 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. В среду Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1% с 9,4% месяцем ранее.
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Великобритания, Россия, Украина, В мире
В Британии началась крупнейшая забастовка работников почты
В Британии началась крупнейшая забастовка с участием более ста тысяч работников почты
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
В Великобритании в пятницу началась крупнейшая забастовка с участием более 100 тысяч работников Королевской почты (Royal Mail), требующих повышения заработной платы, сообщает
телеканал Sky News.
Ранее работники почты, состоящие в профсоюзе работников связи Communication Workers Union (CWU), отказались принимать предложение руководства о повышении заработной платы на 2%, подчеркнув, что этого недостаточно и что они заинтересованы в "достойной" оплате труда, говорится в сообщении.
"Нет никаких сомнений в том, что почтовые работники полностью едины в своей решимости добиться достойного, надлежащего повышения заработной платы, которого они заслуживают", - приводит Sky News слова генерального секретаря профсоюза CWU Дэйва Уорда.
Недовольство работников почты было вызвано заявлением компании о прибыли в 758 миллионов фунтов за прошлый год и выплате держателям акций дивидендов в размере 400 миллионов, отмечается в сообщении. По словам Уорда, работники почты не собираются мириться с понижением их уровня жизни из-за рекордной инфляции и кризиса, сообщает телеканал. Ранее 97,6% членов профсоюза CWU проголосовали за проведение забастовки 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября.
В Великобритании
наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
После начала спецоперации РФ
на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. В среду Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1% с 9,4% месяцем ранее.