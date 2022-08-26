https://ria.ru/20220826/yaroslavl-1812415917.html
Евраев заложил камень на месте строительства центра РФС в Ярославле
Евраев заложил камень на месте строительства центра РФС в Ярославле - РИА Новости, 26.08.2022
Евраев заложил камень на месте строительства центра РФС в Ярославле
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в пятницу принял участие в торжественной закладке первого камня в строительство регионального модельного... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:56
2022-08-26T19:56
2022-08-26T19:56
ярославская область
дмитрий миронов
максим митрофанов
ярославская область
ярославль
россия
российский футбольный союз (рфс)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в пятницу принял участие в торжественной закладке первого камня в строительство регионального модельного центра Российского футбольного союза (РФС) "Шинник" в Ярославле, сообщает правительство региона.Мероприятие прошло на стадионе "Красный Перекоп" в Петропавловском парке Ярославля."Большое спасибо Российскому футбольному союзу за этот шаг вперед в развитии спорта в Ярославской области. Нам важно растить молодое поколение футболистов. В планах – обновить стадион "Шинник" и дальше развивать футбольную школу в регионе", - цитирует врио губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.Региональный модельный центр с современной и качественной инфраструктурой для проведения тренировок и соревнований будет создан на базе центра подготовки юных футболистов клуба "Шинник" при содействии областного правительства. Он будет включать в себя два полноразмерных футбольных поля 110 на 70 метров с искусственным покрытием, подогревом и освещением, здания с раздевалками. В комплексе предусмотрены тренерские помещения, тренажерный зал, методический и медицинский кабинеты, а также восстановительный центр.Решение о строительстве центра на стадионе "Красный Перекоп" было принято в феврале 2021 года по итогам встречи экс-губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с директором по развитию РФС Максимом Митрофановым. Сегодня Митрофанов занимает пост врио генерального секретаря РФС. По словам Митрофанова, центра станет самой современной футбольной школой в России.По информации областного правительства, региональный модельный центр РФС "Шинник" будет предназначен для спортсменов-футболистов Ярославской области от 7 до 18 лет. Общее количество детей, которые смогут заниматься на спортивной базе, – около 600 человек. Подготовку спортсменов будут вести тренеры и методисты, имеющие высокую профессиональную категорию РФС. Провести проектирование и начать реализацию проекта планируется уже в 2023 году, а завершить объект и ввести его в эксплуатацию – к началу 2026 года.
https://ria.ru/20220804/kompanii-1807299316.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий миронов, максим митрофанов, ярославская область, ярославль, россия, российский футбольный союз (рфс)
Ярославская область, Дмитрий Миронов, Максим Митрофанов, Ярославская область, Ярославль, Россия, Российский футбольный союз (РФС)
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в пятницу принял участие в торжественной закладке первого камня в строительство регионального модельного центра Российского футбольного союза (РФС) "Шинник" в Ярославле, сообщает правительство региона.
Мероприятие прошло на стадионе "Красный Перекоп" в Петропавловском парке Ярославля
.
"Большое спасибо Российскому футбольному союзу за этот шаг вперед в развитии спорта в Ярославской области
. Нам важно растить молодое поколение футболистов. В планах – обновить стадион "Шинник" и дальше развивать футбольную школу в регионе", - цитирует врио губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
Региональный модельный центр с современной и качественной инфраструктурой для проведения тренировок и соревнований будет создан на базе центра подготовки юных футболистов клуба "Шинник" при содействии областного правительства. Он будет включать в себя два полноразмерных футбольных поля 110 на 70 метров с искусственным покрытием, подогревом и освещением, здания с раздевалками. В комплексе предусмотрены тренерские помещения, тренажерный зал, методический и медицинский кабинеты, а также восстановительный центр.
Решение о строительстве центра на стадионе "Красный Перекоп" было принято в феврале 2021 года по итогам встречи экс-губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова
с директором по развитию РФС Максимом Митрофановым
. Сегодня Митрофанов занимает пост врио генерального секретаря РФС. По словам Митрофанова, центра станет самой современной футбольной школой в России
.
По информации областного правительства, региональный модельный центр РФС "Шинник" будет предназначен для спортсменов-футболистов Ярославской области от 7 до 18 лет. Общее количество детей, которые смогут заниматься на спортивной базе, – около 600 человек. Подготовку спортсменов будут вести тренеры и методисты, имеющие высокую профессиональную категорию РФС. Провести проектирование и начать реализацию проекта планируется уже в 2023 году, а завершить объект и ввести его в эксплуатацию – к началу 2026 года.
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