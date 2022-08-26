https://ria.ru/20220826/yaroslavl-1812415917.html

Евраев заложил камень на месте строительства центра РФС в Ярославле

Евраев заложил камень на месте строительства центра РФС в Ярославле - РИА Новости, 26.08.2022

Евраев заложил камень на месте строительства центра РФС в Ярославле

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в пятницу принял участие в торжественной закладке первого камня в строительство регионального модельного... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:56

2022-08-26T19:56

2022-08-26T19:56

ярославская область

дмитрий миронов

максим митрофанов

ярославская область

ярославль

россия

российский футбольный союз (рфс)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в пятницу принял участие в торжественной закладке первого камня в строительство регионального модельного центра Российского футбольного союза (РФС) "Шинник" в Ярославле, сообщает правительство региона.Мероприятие прошло на стадионе "Красный Перекоп" в Петропавловском парке Ярославля."Большое спасибо Российскому футбольному союзу за этот шаг вперед в развитии спорта в Ярославской области. Нам важно растить молодое поколение футболистов. В планах – обновить стадион "Шинник" и дальше развивать футбольную школу в регионе", - цитирует врио губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.Региональный модельный центр с современной и качественной инфраструктурой для проведения тренировок и соревнований будет создан на базе центра подготовки юных футболистов клуба "Шинник" при содействии областного правительства. Он будет включать в себя два полноразмерных футбольных поля 110 на 70 метров с искусственным покрытием, подогревом и освещением, здания с раздевалками. В комплексе предусмотрены тренерские помещения, тренажерный зал, методический и медицинский кабинеты, а также восстановительный центр.Решение о строительстве центра на стадионе "Красный Перекоп" было принято в феврале 2021 года по итогам встречи экс-губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с директором по развитию РФС Максимом Митрофановым. Сегодня Митрофанов занимает пост врио генерального секретаря РФС. По словам Митрофанова, центра станет самой современной футбольной школой в России.По информации областного правительства, региональный модельный центр РФС "Шинник" будет предназначен для спортсменов-футболистов Ярославской области от 7 до 18 лет. Общее количество детей, которые смогут заниматься на спортивной базе, – около 600 человек. Подготовку спортсменов будут вести тренеры и методисты, имеющие высокую профессиональную категорию РФС. Провести проектирование и начать реализацию проекта планируется уже в 2023 году, а завершить объект и ввести его в эксплуатацию – к началу 2026 года.

https://ria.ru/20220804/kompanii-1807299316.html

https://ria.ru/20220803/evraev-1806964147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий миронов, максим митрофанов, ярославская область, ярославль, россия, российский футбольный союз (рфс)