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Токио одобрил выделение 1,82 миллиона долларов на похороны экс-премьера Абэ

Токио одобрил выделение 1,82 миллиона долларов на похороны экс-премьера Абэ - РИА Новости, 26.08.2022

Токио одобрил выделение 1,82 миллиона долларов на похороны экс-премьера Абэ

Кабинет министров Японии в ходе заседания в пятницу одобрил выделение 250 миллионов иен (1,82 миллиона долларов) на организацию церемонии государственных... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T05:21

2022-08-26T05:21

2022-08-26T05:31

в мире

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ТОКИО, 26 авг – РИА Новости. Кабинет министров Японии в ходе заседания в пятницу одобрил выделение 250 миллионов иен (1,82 миллиона долларов) на организацию церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, погибшего в июле в результате вооруженного нападения.В частности, по данным телеканала NHK, аренда помещения арены "Будокан" обойдется в 30 миллионов иен (219,3 тысячи долларов), а 210 миллионов иен (1,53 миллиона долларов) потратят на организационные вопросы. Расходы полностью покрываются из государственного бюджета.Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Похороны и кремация состоялись 12 июля. Государственные похороны Абэ назначены на 27 сентября. Он станет вторым бывшим премьер-министром в послевоенное время, после смерти которого пройдут государственные похороны. Первым был Сигэру Ёсида, скончавшийся 20 октября 1967 года.Правительство Японии готовится к участию в церемонии госпохорон Абэ около 6,4 тысячи человек, включая представителей иностранных государств высокого и высшего уровня.К настоящему времени власти Японии проинформировали 195 стран и мира и около 80 международных организаций о дате проведения государственных похорон Абэ. В церемонии, в частности, могут принять участие бывший президент США Барак Обама, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме этого, официальный Вашингтон и Токио согласовывают возможность участия вице-президента США Камалы Харрис в связи с тем, что президент Джо Байден не сможет присутствовать, "так как его график не позволяет". Кроме этого, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, премьер-министр Индии Нарендра Моди также могут прибыть с визитом в Японию на государственные похороны. О своем намерении заявлял также и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.Японская общественность неоднозначно относится к идее центрального правительства провести церемонию государственных похорон. Около половины японцев выступают против, мотивируя это тем, что средства было бы лучше направить на борьбу с коронавирусом и поддержку населения в условиях роста цен на товары и услуги.

https://ria.ru/20220722/abe-1804204501.html

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в мире, барак обама, ангела меркель, эммануэль макрон, япония, сша, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ