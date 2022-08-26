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Токио одобрил выделение 1,82 миллиона долларов на похороны экс-премьера Абэ - РИА Новости, 26.08.2022
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Токио одобрил выделение 1,82 миллиона долларов на похороны экс-премьера Абэ
Токио одобрил выделение 1,82 миллиона долларов на похороны экс-премьера Абэ - РИА Новости, 26.08.2022
Токио одобрил выделение 1,82 миллиона долларов на похороны экс-премьера Абэ
Кабинет министров Японии в ходе заседания в пятницу одобрил выделение 250 миллионов иен (1,82 миллиона долларов) на организацию церемонии государственных... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T05:21
2022-08-26T05:31
в мире
барак обама
ангела меркель
эммануэль макрон
япония
сша
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синдзо абэ
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ТОКИО, 26 авг – РИА Новости. Кабинет министров Японии в ходе заседания в пятницу одобрил выделение 250 миллионов иен (1,82 миллиона долларов) на организацию церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, погибшего в июле в результате вооруженного нападения.В частности, по данным телеканала NHK, аренда помещения арены "Будокан" обойдется в 30 миллионов иен (219,3 тысячи долларов), а 210 миллионов иен (1,53 миллиона долларов) потратят на организационные вопросы. Расходы полностью покрываются из государственного бюджета.Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Похороны и кремация состоялись 12 июля. Государственные похороны Абэ назначены на 27 сентября. Он станет вторым бывшим премьер-министром в послевоенное время, после смерти которого пройдут государственные похороны. Первым был Сигэру Ёсида, скончавшийся 20 октября 1967 года.Правительство Японии готовится к участию в церемонии госпохорон Абэ около 6,4 тысячи человек, включая представителей иностранных государств высокого и высшего уровня.К настоящему времени власти Японии проинформировали 195 стран и мира и около 80 международных организаций о дате проведения государственных похорон Абэ. В церемонии, в частности, могут принять участие бывший президент США Барак Обама, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме этого, официальный Вашингтон и Токио согласовывают возможность участия вице-президента США Камалы Харрис в связи с тем, что президент Джо Байден не сможет присутствовать, "так как его график не позволяет". Кроме этого, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, премьер-министр Индии Нарендра Моди также могут прибыть с визитом в Японию на государственные похороны. О своем намерении заявлял также и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.Японская общественность неоднозначно относится к идее центрального правительства провести церемонию государственных похорон. Около половины японцев выступают против, мотивируя это тем, что средства было бы лучше направить на борьбу с коронавирусом и поддержку населения в условиях роста цен на товары и услуги.
https://ria.ru/20220722/abe-1804204501.html
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в мире, барак обама, ангела меркель, эммануэль макрон, япония, сша, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ
В мире, Барак Обама, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Япония, США, Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ, Синдзо Абэ
05:21 26.08.2022 (обновлено: 05:31 26.08.2022)
 
Токио одобрил выделение 1,82 миллиона долларов на похороны экс-премьера Абэ

Кабмин Японии одобрил выделение $1,82 миллиона на госпохороны экс-премьера Синдзо Абэ

© РИА Новости / Ксения Нака / Перейти в фотобанкПортрет Синдзо Абэ и цветы у буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио, где проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ
Портрет Синдзо Абэ и цветы у буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио, где проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Ксения Нака
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Портрет Синдзо Абэ и цветы у буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио, где проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
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ТОКИО, 26 авг – РИА Новости. Кабинет министров Японии в ходе заседания в пятницу одобрил выделение 250 миллионов иен (1,82 миллиона долларов) на организацию церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, погибшего в июле в результате вооруженного нападения.
В частности, по данным телеканала NHK, аренда помещения арены "Будокан" обойдется в 30 миллионов иен (219,3 тысячи долларов), а 210 миллионов иен (1,53 миллиона долларов) потратят на организационные вопросы. Расходы полностью покрываются из государственного бюджета.
Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 11:08
Японский врач рассказал, как пытались спасти жизнь Абэ
Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Похороны и кремация состоялись 12 июля. Государственные похороны Абэ назначены на 27 сентября. Он станет вторым бывшим премьер-министром в послевоенное время, после смерти которого пройдут государственные похороны. Первым был Сигэру Ёсида, скончавшийся 20 октября 1967 года.
Правительство Японии готовится к участию в церемонии госпохорон Абэ около 6,4 тысячи человек, включая представителей иностранных государств высокого и высшего уровня.
К настоящему времени власти Японии проинформировали 195 стран и мира и около 80 международных организаций о дате проведения государственных похорон Абэ. В церемонии, в частности, могут принять участие бывший президент США Барак Обама, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме этого, официальный Вашингтон и Токио согласовывают возможность участия вице-президента США Камалы Харрис в связи с тем, что президент Джо Байден не сможет присутствовать, "так как его график не позволяет". Кроме этого, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, премьер-министр Индии Нарендра Моди также могут прибыть с визитом в Японию на государственные похороны. О своем намерении заявлял также и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Японская общественность неоднозначно относится к идее центрального правительства провести церемонию государственных похорон. Около половины японцев выступают против, мотивируя это тем, что средства было бы лучше направить на борьбу с коронавирусом и поддержку населения в условиях роста цен на товары и услуги.
Церемония прощания с Синдзо Абэ в Токио - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 03:41
Государственные похороны Абэ пройдут 27 сентября
 
В миреБарак ОбамаАнгела МеркельЭммануэль МакронЯпонияСШАУбийство экс-премьера Японии Синдзо АбэСиндзо Абэ
 
 
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