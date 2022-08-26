https://ria.ru/20220826/vzryvchatka-1812242069.html

В Новой Каховке обезвредили замаскированное взрывное устройство

В Новой Каховке обезвредили замаскированное взрывное устройство - РИА Новости, 26.08.2022

В Новой Каховке обезвредили замаскированное взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство, замаскированное под пакет сока, обезврежено неподалеку от детской площадки в Новой Каховке Херсонской области, возбуждено... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T10:45

2022-08-26T10:45

2022-08-26T11:02

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в мире

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Самодельное взрывное устройство, замаскированное под пакет сока, обезврежено неподалеку от детской площадки в Новой Каховке Херсонской области, возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта, сообщает пресс-служба МВД региона."Экспертом-взрывотехником установлено, что это самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под пакет из-под сока. В непосредственной близости от данного места расположена детская площадка, многоквартирный дом. В случае срабатывания СВУ могли пострадать люди и, прежде всего, дети", - говорится в сообщении.Взрывное устройство обезврежено. Оно состояло, по данным ведомства, из пластида весом более 1 килограмма, а также поражающего элемента - гвоздей, радио-модуля и электродетонатора.Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч.1 ст. 205 УК РФ "Покушение на совершение террористического акта". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет."Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к изготовлению и установке самодельного взрывного устройства", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220826/brest-1812231168.html

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, новая каховка