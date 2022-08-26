https://ria.ru/20220826/vzryvchatka-1812242069.html
В Новой Каховке обезвредили замаскированное взрывное устройство
В Новой Каховке обезвредили замаскированное взрывное устройство - РИА Новости, 26.08.2022
В Новой Каховке обезвредили замаскированное взрывное устройство
Самодельное взрывное устройство, замаскированное под пакет сока, обезврежено неподалеку от детской площадки в Новой Каховке Херсонской области, возбуждено... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:45
2022-08-26T10:45
2022-08-26T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808681460_0:79:939:607_1920x0_80_0_0_f2e8fd5d7feee85e348c9c2e1d64aea9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Самодельное взрывное устройство, замаскированное под пакет сока, обезврежено неподалеку от детской площадки в Новой Каховке Херсонской области, возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта, сообщает пресс-служба МВД региона."Экспертом-взрывотехником установлено, что это самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под пакет из-под сока. В непосредственной близости от данного места расположена детская площадка, многоквартирный дом. В случае срабатывания СВУ могли пострадать люди и, прежде всего, дети", - говорится в сообщении.Взрывное устройство обезврежено. Оно состояло, по данным ведомства, из пластида весом более 1 килограмма, а также поражающего элемента - гвоздей, радио-модуля и электродетонатора.Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч.1 ст. 205 УК РФ "Покушение на совершение террористического акта". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет."Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к изготовлению и установке самодельного взрывного устройства", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220826/brest-1812231168.html
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808681460_29:0:838:607_1920x0_80_0_0_24f41fe7afd62d1e334209c2b8370879.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка
10:45 26.08.2022 (обновлено: 11:02 26.08.2022)
В Новой Каховке обезвредили замаскированное взрывное устройство
В Новой Каховке обезвредили взрывное устройство, замаскированное под пакет сока
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости.
Самодельное взрывное устройство, замаскированное под пакет сока, обезврежено неподалеку от детской площадки в Новой Каховке Херсонской области, возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта, сообщает
пресс-служба МВД региона.
"Экспертом-взрывотехником установлено, что это самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под пакет из-под сока. В непосредственной близости от данного места расположена детская площадка, многоквартирный дом. В случае срабатывания СВУ могли пострадать люди и, прежде всего, дети", - говорится в сообщении.
Взрывное устройство обезврежено. Оно состояло, по данным ведомства, из пластида весом более 1 килограмма, а также поражающего элемента - гвоздей, радио-модуля и электродетонатора.
Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч.1 ст. 205 УК РФ
"Покушение на совершение террористического акта". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
"Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к изготовлению и установке самодельного взрывного устройства", - добавляется в сообщении.