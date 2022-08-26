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С начала года выплата по уходу за инвалидами в МО составила 126 млн рублей - РИА Новости, 26.08.2022
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Новости Подмосковья
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С начала года выплата по уходу за инвалидами в МО составила 126 млн рублей
С начала года выплата по уходу за инвалидами в МО составила 126 млн рублей - РИА Новости, 26.08.2022
С начала года выплата по уходу за инвалидами в МО составила 126 млн рублей
Тысяча жителей Подмосковья получают проиндексированную выплату по уходу за инвалидами. С начала года сумма выплат составила 126 миллионов рублей. Такой... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:38
2022-08-26T17:38
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Тысяча жителей Подмосковья получают проиндексированную выплату по уходу за инвалидами. С начала года сумма выплат составила 126 миллионов рублей. Такой информацией поделилась вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал "360".С 1 июня размер выплаты увеличили – он составил 28 тысяч рублей. Обратиться за средствами можно через портал "Госуслуги".Люди с инвалидностью нуждаются в особом обращении, поэтому перед началом работы потенциальные кандидаты должны пройти обучение на спецкурсах.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
17:38 26.08.2022
 

С начала года выплата по уходу за инвалидами в МО составила 126 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОпознавательный знак "Инвалид" под стеклом припаркованного автомобиля в Москве
Опознавательный знак Инвалид под стеклом припаркованного автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Тысяча жителей Подмосковья получают проиндексированную выплату по уходу за инвалидами. С начала года сумма выплат составила 126 миллионов рублей. Такой информацией поделилась вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал "360".
С 1 июня размер выплаты увеличили – он составил 28 тысяч рублей. Обратиться за средствами можно через портал "Госуслуги".
"Данную выплату могут получить жители региона от 18 до 65 лет, которые ухаживают за инвалидом I или II группы на дому. Инвалид при этом должен быть признан нуждающимся в стационарном обслуживании", – отметила Каклюгина.
Люди с инвалидностью нуждаются в особом обращении, поэтому перед началом работы потенциальные кандидаты должны пройти обучение на спецкурсах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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