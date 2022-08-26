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С начала года выплата по уходу за инвалидами в МО составила 126 млн рублей

С начала года выплата по уходу за инвалидами в МО составила 126 млн рублей - РИА Новости, 26.08.2022

С начала года выплата по уходу за инвалидами в МО составила 126 млн рублей

Тысяча жителей Подмосковья получают проиндексированную выплату по уходу за инвалидами. С начала года сумма выплат составила 126 миллионов рублей. Такой... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:38

2022-08-26T17:38

2022-08-26T17:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Тысяча жителей Подмосковья получают проиндексированную выплату по уходу за инвалидами. С начала года сумма выплат составила 126 миллионов рублей. Такой информацией поделилась вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал "360".С 1 июня размер выплаты увеличили – он составил 28 тысяч рублей. Обратиться за средствами можно через портал "Госуслуги".Люди с инвалидностью нуждаются в особом обращении, поэтому перед началом работы потенциальные кандидаты должны пройти обучение на спецкурсах.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)