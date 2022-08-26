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ВТБ совместно с мосметро стал победителем премии FINAWARD 2022
ВТБ совместно с мосметро стал победителем премии FINAWARD 2022 - РИА Новости, 26.08.2022
ВТБ совместно с мосметро стал победителем премии FINAWARD 2022
Банк ВТБ занял первое место в номинации "Платежный сервис B2C" ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD с проектом "Сервис... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:58
2022-08-26T18:58
2022-08-26T18:58
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Банк ВТБ занял первое место в номинации "Платежный сервис B2C" ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD с проектом "Сервис Face Pay для оплаты проезда", сообщает банк.Проект внедрения системы Face Pay, которая позволяет совершить проход через турникет с помощью технологии распознавания лица и обеспечивает высокую пропускную способность, реализуется совместно с Московским метрополитеном. Сервис был запущен осенью 2021 года на всех станциях метро, в сентябре он заработает на всех станциях МЦК.Банк ВТБ обеспечивает проведение расчетов по привязанным к биометрии банковским картам, в том числе осуществляет анализ поездок за день для определения стоимости проезда пассажира с учетом правил организации пересадок между различными видами транспорта."Именно благодаря таким масштабным проектам мы вместе двигаемся в уникальное технологичное будущее. Использование Face Pay все более активно распространяется среди горожан, и мы счастливы, что новый сервис делает проезд пользователей еще более комфортным и безопасным", — приводятся в сообщении слова начальника управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старшего вице-президента ВТБ Вадима Изотова.Как отметил на церемонии заммэра Москвы Максим Ликсутов, сегодня с помощью Face Pay в метро проходят почти 190 тысяч пользователей, и эта цифра постоянно растет.
https://ria.ru/20220825/vtb-1812163820.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, втб, москва
Новости компаний - Экономика, ВТБ, Москва
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Банк ВТБ занял первое место в номинации "Платежный сервис B2C" ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD с проектом "Сервис Face Pay для оплаты проезда", сообщает банк.
Проект внедрения системы Face Pay, которая позволяет совершить проход через турникет с помощью технологии распознавания лица и обеспечивает высокую пропускную способность, реализуется совместно с Московским метрополитеном. Сервис был запущен осенью 2021 года на всех станциях метро, в сентябре он заработает на всех станциях МЦК.
Банк ВТБ
обеспечивает проведение расчетов по привязанным к биометрии банковским картам, в том числе осуществляет анализ поездок за день для определения стоимости проезда пассажира с учетом правил организации пересадок между различными видами транспорта.
"Именно благодаря таким масштабным проектам мы вместе двигаемся в уникальное технологичное будущее. Использование Face Pay все более активно распространяется среди горожан, и мы счастливы, что новый сервис делает проезд пользователей еще более комфортным и безопасным", — приводятся в сообщении слова начальника управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старшего вице-президента ВТБ Вадима Изотова.
Как отметил на церемонии заммэра Москвы
Максим Ликсутов, сегодня с помощью Face Pay в метро проходят почти 190 тысяч пользователей, и эта цифра постоянно растет.