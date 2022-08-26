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ВТБ совместно с мосметро стал победителем премии FINAWARD 2022 - РИА Новости, 26.08.2022
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ВТБ совместно с мосметро стал победителем премии FINAWARD 2022
ВТБ совместно с мосметро стал победителем премии FINAWARD 2022 - РИА Новости, 26.08.2022
ВТБ совместно с мосметро стал победителем премии FINAWARD 2022
Банк ВТБ занял первое место в номинации "Платежный сервис B2C" ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD с проектом "Сервис... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:58
2022-08-26T18:58
новости компаний - экономика
втб
москва
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Банк ВТБ занял первое место в номинации "Платежный сервис B2C" ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD с проектом "Сервис Face Pay для оплаты проезда", сообщает банк.Проект внедрения системы Face Pay, которая позволяет совершить проход через турникет с помощью технологии распознавания лица и обеспечивает высокую пропускную способность, реализуется совместно с Московским метрополитеном. Сервис был запущен осенью 2021 года на всех станциях метро, в сентябре он заработает на всех станциях МЦК.Банк ВТБ обеспечивает проведение расчетов по привязанным к биометрии банковским картам, в том числе осуществляет анализ поездок за день для определения стоимости проезда пассажира с учетом правил организации пересадок между различными видами транспорта."Именно благодаря таким масштабным проектам мы вместе двигаемся в уникальное технологичное будущее. Использование Face Pay все более активно распространяется среди горожан, и мы счастливы, что новый сервис делает проезд пользователей еще более комфортным и безопасным", — приводятся в сообщении слова начальника управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старшего вице-президента ВТБ Вадима Изотова.Как отметил на церемонии заммэра Москвы Максим Ликсутов, сегодня с помощью Face Pay в метро проходят почти 190 тысяч пользователей, и эта цифра постоянно растет.
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новости компаний - экономика, втб, москва
Новости компаний - Экономика, ВТБ, Москва
18:58 26.08.2022
 

ВТБ совместно с мосметро стал победителем премии FINAWARD 2022

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Банк ВТБ занял первое место в номинации "Платежный сервис B2C" ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD с проектом "Сервис Face Pay для оплаты проезда", сообщает банк.
Проект внедрения системы Face Pay, которая позволяет совершить проход через турникет с помощью технологии распознавания лица и обеспечивает высокую пропускную способность, реализуется совместно с Московским метрополитеном. Сервис был запущен осенью 2021 года на всех станциях метро, в сентябре он заработает на всех станциях МЦК.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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Банк ВТБ обеспечивает проведение расчетов по привязанным к биометрии банковским картам, в том числе осуществляет анализ поездок за день для определения стоимости проезда пассажира с учетом правил организации пересадок между различными видами транспорта.
"Именно благодаря таким масштабным проектам мы вместе двигаемся в уникальное технологичное будущее. Использование Face Pay все более активно распространяется среди горожан, и мы счастливы, что новый сервис делает проезд пользователей еще более комфортным и безопасным", — приводятся в сообщении слова начальника управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старшего вице-президента ВТБ Вадима Изотова.
Как отметил на церемонии заммэра Москвы Максим Ликсутов, сегодня с помощью Face Pay в метро проходят почти 190 тысяч пользователей, и эта цифра постоянно растет.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБМосква
 
 
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