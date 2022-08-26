https://ria.ru/20220826/vsu-1812271555.html

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 40 украинских военных

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 40 украинских военных - РИА Новости, 26.08.2022

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 40 украинских военных

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявляет, что за прошедшие сутки в результате действий сил ДНР и РФ украинские войска потеряли более 40 человек,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:18

2022-08-26T12:18

2022-08-26T12:18

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявляет, что за прошедшие сутки в результате действий сил ДНР и РФ украинские войска потеряли более 40 человек, два танка, три артиллерийские установки и три БПЛА."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: три артиллерийские установки, два танка, три БПЛА, семь единиц бронированной и специальной техники. Потери среди личного состава противника составили более 40 националистов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что украинские войска за прошедшие сутки выпустили 333 боеприпаса по шести населенным пунктам ДНР. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, шестеро получили ранения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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