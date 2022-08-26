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Пентагон обсудит влияние космических вооружений России на безопасность США
Пентагон обсудит влияние космических вооружений России на безопасность США - РИА Новости, 26.08.2022
Пентагон обсудит влияние космических вооружений России на безопасность США
Совет по оборонной политике при Пентагоне 6-7 сентября проведет серию брифингов, которые будут посвящены космическим вооружениям РФ и Китая и вопросу о том,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:25
2022-08-26T19:25
2022-08-26T19:25
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ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Совет по оборонной политике при Пентагоне 6-7 сентября проведет серию брифингов, которые будут посвящены космическим вооружениям РФ и Китая и вопросу о том, какую угрозу они могут представлять для безопасности США, пишет издание Inside Defense.Согласно его данным, брифинги будут носить закрытый формат. Их главной задачей будет выяснение того, "как потенциальная разработка Китаем и Россией вооружений класса "космос-земля" способна повлиять на возможности США в сфере сдерживания своих противников и стратегической стабильности"."Участники также намерены рассмотреть возможность проведения тайных командно-штабных учений на тихоокеанском театре военных действий", - утверждается в публикации.Ожидается, что в мероприятиях примет участие глава оборонного ведомства США Ллойд Остин, а также двое его заместителей: Кэтлин Хикс и Колин Кол. Также среди докладчиков заявлены представители разведсообщества, различных космических и оборонных ведомств США.
https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811607423.html
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ллойд остин, сша, китай, россия
Ллойд Остин, США, Китай, Россия
Пентагон обсудит влияние космических вооружений России на безопасность США
Пентагон в сентябре обсудит влияние космического оружия России и Китая на безопасность США