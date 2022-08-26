https://ria.ru/20220826/voennye-1812422032.html

В ДНР погибли семь военных, десять получили ранения

В ДНР погибли семь военных, десять получили ранения - РИА Новости, 26.08.2022

В ДНР погибли семь военных, десять получили ранения

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что при исполнении воинского долга погибли семь военных, еще десять получили ранения за сутки. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T20:21

2022-08-26T20:21

2022-08-26T20:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794671667_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_007c8ca2f5257c25401d93a497c4ea6d.jpg

ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что при исполнении воинского долга погибли семь военных, еще десять получили ранения за сутки."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость семь защитников Донецкой Народной Республики погибли, десять получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Днем ранее сообщалось о гибели пяти военнослужащих в ДНР и ранении 12.

https://ria.ru/20220826/pogibshie-1812397128.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины