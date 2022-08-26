https://ria.ru/20220826/voennye-1812422032.html
В ДНР погибли семь военных, десять получили ранения
В ДНР погибли семь военных, десять получили ранения - РИА Новости, 26.08.2022
В ДНР погибли семь военных, десять получили ранения
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что при исполнении воинского долга погибли семь военных, еще десять получили ранения за сутки. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T20:21
2022-08-26T20:21
2022-08-26T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794671667_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_007c8ca2f5257c25401d93a497c4ea6d.jpg
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что при исполнении воинского долга погибли семь военных, еще десять получили ранения за сутки."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость семь защитников Донецкой Народной Республики погибли, десять получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Днем ранее сообщалось о гибели пяти военнослужащих в ДНР и ранении 12.
https://ria.ru/20220826/pogibshie-1812397128.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794671667_230:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_c7170499af9872c02676de19512956ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР погибли семь военных, десять получили ранения
Народная милиция ДНР: за сутки погибли семь военных, еще десять получили ранения