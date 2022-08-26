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В ДНР погибли семь военных, десять получили ранения - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/voennye-1812422032.html
В ДНР погибли семь военных, десять получили ранения
В ДНР погибли семь военных, десять получили ранения - РИА Новости, 26.08.2022
В ДНР погибли семь военных, десять получили ранения
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что при исполнении воинского долга погибли семь военных, еще десять получили ранения за сутки. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T20:21
2022-08-26T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что при исполнении воинского долга погибли семь военных, еще десять получили ранения за сутки."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость семь защитников Донецкой Народной Республики погибли, десять получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Днем ранее сообщалось о гибели пяти военнослужащих в ДНР и ранении 12.
https://ria.ru/20220826/pogibshie-1812397128.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
20:21 26.08.2022
 
В ДНР погибли семь военных, десять получили ранения

Народная милиция ДНР: за сутки погибли семь военных, еще десять получили ранения

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что при исполнении воинского долга погибли семь военных, еще десять получили ранения за сутки.
"С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость семь защитников Донецкой Народной Республики погибли, десять получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Последствия обстрела поселка Куйбышево в Запорожской области
Вчера, 18:44Специальная военная операция на Украине
При ударе ВСУ по дому в Куйбышево погибли двое взрослых и двое детей
Днем ранее сообщалось о гибели пяти военнослужащих в ДНР и ранении 12.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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