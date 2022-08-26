https://ria.ru/20220826/vk-1812295080.html

VK запустит стриминговый сервис

VK запустит стриминговый сервис - РИА Новости, 26.08.2022

VK запустит стриминговый сервис

VK Play запустила бета-тестирование своей стриминговой платформы, комиссия площадки составляет 10% на все платные подписки на канал блогера, говорится в... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:32

2022-08-26T13:32

2022-08-26T13:32

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. VK Play запустила бета-тестирование своей стриминговой платформы, комиссия площадки составляет 10% на все платные подписки на канал блогера, говорится в сообщении компании."VK Play запускает новую стриминговую площадку VK Play Live. Стримеры могут подать заявку на участие в тестовой версии на странице самой площадки. Комиссия составляет всего 10% на все платные подписки. В отличие от других платформ, стримеры могут создавать неограниченное количество уровней подписки", - говорится в сообщении.Отмечается, что на площадке уже доступно проведение прямых трансляций. Для этого необходимо подать заявку на участие в тестировании. Стримеры также смогут создавать платные подписки на свои каналы от 10 рублей и выше."Рынок видеостриминга в России развивается невероятно быстрыми темпами. Для многих стримеров трансляции стали ежедневной работой, требующей значительных временных и финансовых затрат. При этом последнее время авторы часто сталкиваются с проблемами монетизации своего контента", - заявил менеджер по развитию сервиса Станислав Саксон, слова которого приводятся в сообщении.VK Play - игровая площадка для ПК, запущенная в конце апреля. Она объединяет в себе маркетплейс, стриминг и сервис для киберспорта.

https://ria.ru/20220823/vk-1811478084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, технологии, новости компаний - экономика, вконтакте