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VK запустит стриминговый сервис - РИА Новости, 26.08.2022
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VK запустит стриминговый сервис
VK запустит стриминговый сервис - РИА Новости, 26.08.2022
VK запустит стриминговый сервис
VK Play запустила бета-тестирование своей стриминговой платформы, комиссия площадки составляет 10% на все платные подписки на канал блогера, говорится в... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:32
2022-08-26T13:32
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. VK Play запустила бета-тестирование своей стриминговой платформы, комиссия площадки составляет 10% на все платные подписки на канал блогера, говорится в сообщении компании."VK Play запускает новую стриминговую площадку VK Play Live. Стримеры могут подать заявку на участие в тестовой версии на странице самой площадки. Комиссия составляет всего 10% на все платные подписки. В отличие от других платформ, стримеры могут создавать неограниченное количество уровней подписки", - говорится в сообщении.Отмечается, что на площадке уже доступно проведение прямых трансляций. Для этого необходимо подать заявку на участие в тестировании. Стримеры также смогут создавать платные подписки на свои каналы от 10 рублей и выше."Рынок видеостриминга в России развивается невероятно быстрыми темпами. Для многих стримеров трансляции стали ежедневной работой, требующей значительных временных и финансовых затрат. При этом последнее время авторы часто сталкиваются с проблемами монетизации своего контента", - заявил менеджер по развитию сервиса Станислав Саксон, слова которого приводятся в сообщении.VK Play - игровая площадка для ПК, запущенная в конце апреля. Она объединяет в себе маркетплейс, стриминг и сервис для киберспорта.
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96
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россия, технологии, новости компаний - экономика, вконтакте
Россия, Технологии, Новости компаний - Экономика, ВКонтакте
13:32 26.08.2022
 
VK запустит стриминговый сервис

VK Play запустила бета-тестирование своей стриминговой платформы

© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : ВКонтакте
Приложение ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. VK Play запустила бета-тестирование своей стриминговой платформы, комиссия площадки составляет 10% на все платные подписки на канал блогера, говорится в сообщении компании.
"VK Play запускает новую стриминговую площадку VK Play Live. Стримеры могут подать заявку на участие в тестовой версии на странице самой площадки. Комиссия составляет всего 10% на все платные подписки. В отличие от других платформ, стримеры могут создавать неограниченное количество уровней подписки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на площадке уже доступно проведение прямых трансляций. Для этого необходимо подать заявку на участие в тестировании. Стримеры также смогут создавать платные подписки на свои каналы от 10 рублей и выше.
"Рынок видеостриминга в России развивается невероятно быстрыми темпами. Для многих стримеров трансляции стали ежедневной работой, требующей значительных временных и финансовых затрат. При этом последнее время авторы часто сталкиваются с проблемами монетизации своего контента", - заявил менеджер по развитию сервиса Станислав Саксон, слова которого приводятся в сообщении.
VK Play - игровая площадка для ПК, запущенная в конце апреля. Она объединяет в себе маркетплейс, стриминг и сервис для киберспорта.
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