https://ria.ru/20220826/venezuela-1812252213.html

Российский народный ансамбль дал серию концертов в Венесуэле

Российский народный ансамбль дал серию концертов в Венесуэле - РИА Новости, 26.08.2022

Российский народный ансамбль дал серию концертов в Венесуэле

Народный ансамбль России "Гренада" посетил с гастролями Венесуэлу, сообщили РИА Новости в российском посольстве. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:34

2022-08-26T11:34

2022-08-26T11:34

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МЕХИКО, 26 авг — РИА Новости. Народный ансамбль России "Гренада" посетил с гастролями Венесуэлу, сообщили РИА Новости в российском посольстве."В посольстве Российской Федерации в Боливарианской Республике Венесуэла прошел концерт Народного ансамбля "Гренада", который находится здесь с гастролями по случаю проведения этапа Международных армейских игр", — рассказала пресс-секретарь посольства России в Венесуэле Алина Иванова.В российской дипмиссии отметили важный вклад этого творческого коллектива в укрепление культурных связей двух стран.Помимо официальных мероприятий Армейских международных игр ансамбль дал концерты для дипломатов и нефтяников — в министерстве иностранных дел Венесуэлы и на площадке государственной нефтегазовой PDVSA.Вокально-инструментальный Народный ансамбль России "Гренада" был образован в 1973 году. Коллектив известен исполнением произведений латиноамериканских поэтов на русском и испанском языках.

https://ria.ru/20220822/orkestr-1811223435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, венесуэла, pdvsa, россия, музыка