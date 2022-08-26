Рейтинг@Mail.ru
Российский народный ансамбль дал серию концертов в Венесуэле - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220826/venezuela-1812252213.html
Российский народный ансамбль дал серию концертов в Венесуэле
Российский народный ансамбль дал серию концертов в Венесуэле - РИА Новости, 26.08.2022
Российский народный ансамбль дал серию концертов в Венесуэле
Народный ансамбль России "Гренада" посетил с гастролями Венесуэлу, сообщили РИА Новости в российском посольстве. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:34
2022-08-26T11:34
культура
новости культуры
венесуэла
pdvsa
россия
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812248826_0:0:722:406_1920x0_80_0_0_5693c9bf3c1b72e140db0611d4103157.jpg
МЕХИКО, 26 авг — РИА Новости. Народный ансамбль России "Гренада" посетил с гастролями Венесуэлу, сообщили РИА Новости в российском посольстве."В посольстве Российской Федерации в Боливарианской Республике Венесуэла прошел концерт Народного ансамбля "Гренада", который находится здесь с гастролями по случаю проведения этапа Международных армейских игр", — рассказала пресс-секретарь посольства России в Венесуэле Алина Иванова.В российской дипмиссии отметили важный вклад этого творческого коллектива в укрепление культурных связей двух стран.Помимо официальных мероприятий Армейских международных игр ансамбль дал концерты для дипломатов и нефтяников — в министерстве иностранных дел Венесуэлы и на площадке государственной нефтегазовой PDVSA.Вокально-инструментальный Народный ансамбль России "Гренада" был образован в 1973 году. Коллектив известен исполнением произведений латиноамериканских поэтов на русском и испанском языках.
https://ria.ru/20220822/orkestr-1811223435.html
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812248826_74:0:615:406_1920x0_80_0_0_5b8b835fd97c03af116b28264f6ff421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, венесуэла, pdvsa, россия, музыка
Культура, Новости культуры, Венесуэла, PDVSA, Россия, Музыка
11:34 26.08.2022
 
Российский народный ансамбль дал серию концертов в Венесуэле

Российский народный ансамбль "Гренада" дал серию концертов в Венесуэле

© Фото : Народный ансамбль России "Гренада"Народный ансамбль России "Гренада" принял участие в торжественной церемонии открытия международного конкурса "Снайперский рубеж" АрМИ-2022 в Венесуэле
Народный ансамбль России Гренада принял участие в торжественной церемонии открытия международного конкурса Снайперский рубеж АрМИ-2022 в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : Народный ансамбль России "Гренада"
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 26 авг — РИА Новости. Народный ансамбль России "Гренада" посетил с гастролями Венесуэлу, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
"В посольстве Российской Федерации в Боливарианской Республике Венесуэла прошел концерт Народного ансамбля "Гренада", который находится здесь с гастролями по случаю проведения этапа Международных армейских игр", — рассказала пресс-секретарь посольства России в Венесуэле Алина Иванова.
В российской дипмиссии отметили важный вклад этого творческого коллектива в укрепление культурных связей двух стран.
Помимо официальных мероприятий Армейских международных игр ансамбль дал концерты для дипломатов и нефтяников — в министерстве иностранных дел Венесуэлы и на площадке государственной нефтегазовой PDVSA.
Вокально-инструментальный Народный ансамбль России "Гренада" был образован в 1973 году. Коллектив известен исполнением произведений латиноамериканских поэтов на русском и испанском языках.
Салют на военно-музыкальном фестивале Спасская башня - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 10:56Культура
В фестивале "Спасская башня" впервые примут участие музыканты из Венесуэлы
 
КультураНовости культурыВенесуэлаPDVSAРоссияМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала