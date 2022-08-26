https://ria.ru/20220826/venesuela-1812222279.html

Российских туристов снова ждут на известном курорте в Венесуэле

Российских туристов снова ждут на известном курорте в Венесуэле - РИА Новости, 26.08.2022

Российских туристов снова ждут на известном курорте в Венесуэле

Венесуэла и Россия откроют прямые рейсы из Москвы на остров Маргарита в Карибском море 1 октября, сообщил президент республики Николас Мадуро. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:19

2022-08-26T11:19

2022-08-26T11:19

туризм

туризм

венесуэла

куба

мексика

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новости - туризм

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МЕХИКО, 26 авг — РИА Новости. Венесуэла и Россия откроют прямые рейсы из Москвы на остров Маргарита в Карибском море 1 октября, сообщил президент республики Николас Мадуро.Из российской столицы самолеты полетят в аэропорт города Порламар.Туроператоры ожидают высокий спрос на поездки в Венесуэлу ввиду остановки авиасообщения с Кубой, Мексикой и Доминиканой.Сейчас венесуэльская авиакомпания Conviasa выполняет рейсы по маршруту Москва-Каракас один раз в 12 дней. Перелет с учетом технической остановки в Тегеране длится около 20 часов.

https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html

венесуэла

куба

мексика

доминикана

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, венесуэла, куба, мексика, доминикана, туристы, новости - туризм