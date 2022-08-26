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Российских туристов снова ждут на известном курорте в Венесуэле - РИА Новости, 26.08.2022
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Туризм
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Российских туристов снова ждут на известном курорте в Венесуэле
Российских туристов снова ждут на известном курорте в Венесуэле - РИА Новости, 26.08.2022
Российских туристов снова ждут на известном курорте в Венесуэле
Венесуэла и Россия откроют прямые рейсы из Москвы на остров Маргарита в Карибском море 1 октября, сообщил президент республики Николас Мадуро. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:19
2022-08-26T11:19
туризм
туризм
венесуэла
куба
мексика
доминикана
туристы
новости - туризм
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МЕХИКО, 26 авг — РИА Новости. Венесуэла и Россия откроют прямые рейсы из Москвы на остров Маргарита в Карибском море 1 октября, сообщил президент республики Николас Мадуро.Из российской столицы самолеты полетят в аэропорт города Порламар.Туроператоры ожидают высокий спрос на поездки в Венесуэлу ввиду остановки авиасообщения с Кубой, Мексикой и Доминиканой.Сейчас венесуэльская авиакомпания Conviasa выполняет рейсы по маршруту Москва-Каракас один раз в 12 дней. Перелет с учетом технической остановки в Тегеране длится около 20 часов.
https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html
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туризм, венесуэла, куба, мексика, доминикана, туристы, новости - туризм
Туризм, Туризм, Венесуэла, Куба, Мексика, Доминикана, туристы, Новости - Туризм
11:19 26.08.2022
 
Российских туристов снова ждут на известном курорте в Венесуэле

Президент Венесуэлы: перелеты из Москвы на остров Маргарита будут восстановлены 1 октября

CC0 / Wilfredor / Серфер на пляже Эль Яке на острове Маргарита
Серфер на пляже Эль Яке на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
CC0 / Wilfredor /
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 26 авг — РИА Новости. Венесуэла и Россия откроют прямые рейсы из Москвы на остров Маргарита в Карибском море 1 октября, сообщил президент республики Николас Мадуро.
Из российской столицы самолеты полетят в аэропорт города Порламар.
Туроператоры ожидают высокий спрос на поездки в Венесуэлу ввиду остановки авиасообщения с Кубой, Мексикой и Доминиканой.
Сейчас венесуэльская авиакомпания Conviasa выполняет рейсы по маршруту Москва-Каракас один раз в 12 дней. Перелет с учетом технической остановки в Тегеране длится около 20 часов.
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ТуризмТуризмВенесуэлаКубаМексикаДоминиканатуристыНовости - Туризм
 
 
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