01:52 26.08.2022 (обновлено: 02:13 26.08.2022)
Трасс отказалась назвать Макрона другом Британии
Трасс на дебатах заявила, что не решила, можно ли назвать Макрона другом Великобритании
© AP Photo / Matt DunhamЛиз Трасс
© AP Photo / Matt Dunham
Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Глава МИД Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс заявила, что не решила, можно ли назвать президента Франции Эммануэля Макрона другом или врагом для ее страны. Трансляцию дебатов вел канал Sky News.
Вечером в городе Норидж прошла предвыборная кампания Консервативной партии, где обоим кандидатам на пост премьера задали вопрос "президент Макрон — друг или враг?"
"Пока неясно... Если я стану премьер-министром, я буду судить его по поступкам, а не по словам", — ответила Трасс. Трансляцию вел телеканал Sky News.
Второй кандидат на пост премьера Риши Сунак, в свою очередь, назвал президента Франции другом королевства.
В отношениях между двумя государствами после Brexit появились многочисленные разногласия: в частности, стороны не могут договорится о борьбе с незаконными мигрантами и квотах на рыболовство в Ла-Манше.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера, который также станет премьером страны. По итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: Трасс и Сунак.
В последнем туре победитель определится голосованием всех членов партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование пройдет по почте.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии.
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