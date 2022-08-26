https://ria.ru/20220826/velikobritaniya-1812208190.html

Трасс отказалась назвать Макрона другом Британии

Трасс отказалась назвать Макрона другом Британии - РИА Новости, 26.08.2022

Трасс отказалась назвать Макрона другом Британии

Глава МИД Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс заявила, что не решила, можно ли назвать президента Франции Эммануэля Макрона другом или... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T01:52

2022-08-26T01:52

2022-08-26T02:13

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риши сунак

великобритания

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лиз трасс

эммануэль макрон

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Глава МИД Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс заявила, что не решила, можно ли назвать президента Франции Эммануэля Макрона другом или врагом для ее страны. Трансляцию дебатов вел канал Sky News.Вечером в городе Норидж прошла предвыборная кампания Консервативной партии, где обоим кандидатам на пост премьера задали вопрос "президент Макрон — друг или враг?"Второй кандидат на пост премьера Риши Сунак, в свою очередь, назвал президента Франции другом королевства.В отношениях между двумя государствами после Brexit появились многочисленные разногласия: в частности, стороны не могут договорится о борьбе с незаконными мигрантами и квотах на рыболовство в Ла-Манше.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера, который также станет премьером страны. По итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: Трасс и Сунак.В последнем туре победитель определится голосованием всех членов партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование пройдет по почте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии.

https://ria.ru/20220825/trass-1811940697.html

https://ria.ru/20220824/sovfed-1811747583.html

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в мире, риши сунак, великобритания, франция, ла-манш, лиз трасс, эммануэль макрон