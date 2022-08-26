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Развитие экономики и здравоохранения в Арктике обсудят участники ВЭФ-2022

Развитие экономики и здравоохранения в Арктике обсудят участники ВЭФ-2022 - РИА Новости, 26.08.2022

Развитие экономики и здравоохранения в Арктике обсудят участники ВЭФ-2022

VII Восточный экономический форум, который состоится 5-8 сентября во Владивостоке, станет площадкой для мероприятий Плана председательства России в Арктическом... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:35

2022-08-26T11:35

2022-08-26T11:35

пресс-релизы

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МОСКВА, 26 авг – Фонд Росконгресс. VII Восточный экономический форум, который состоится 5-8 сентября во Владивостоке, станет площадкой для мероприятий Плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. и других мероприятий арктической тематики. Оператором событий председательства выступает Фонд Росконгресс."Проведение мероприятий арктической повестки на столь важной коммуникационной площадке как Восточный экономический форум позволит привлечь дополнительное внимание к проблемам и перспективам Крайнего Севера. Ведущие специалисты и эксперты обсудят вопросы экономического развития Арктической зоны, международного сотрудничества и поступательного развития креативных индустрий на Севере. Успешный опыт проведения мероприятий российского председательства в Арктическом совете на ПМЭФ-2022 продемонстрировал востребованность дискуссии об освоении Арктики", — подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.В рамках ВЭФ-2022 состоится несколько мероприятий Плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Одним из них станет конференция в формате делового завтрака "Инвестиции и торговля в Арктике", участники которой затронут вопросы функционирования как дальневосточных преференциальных режимов (ТОР и СПВ), так и специально разработанного для Крайнего Севера режима АЗРФ. Эксперты из ведущих российских компаний и профильных ведомств обсудят перспективы сотрудничества России с иностранными партнерами в Арктике и возможности для развития Северного морского пути при выстраивании новых логистических цепочек."Развитие дальневосточных и арктических территорий невозможно без участия предпринимательства и прямого контакта компаний как с государством, так и с другими бизнес-структурами. В Арктической зоне Российской Федерации успешно действует комплекс мер поддержки от государства, одна из главных - преференциальные режимы. Новый вызов — развитие Северного морского пути и успешное встраивание этого маршрута в мировые логистические цепочки. Именно благодаря продуктивному сотрудничеству государства и бизнес-сообщества мы сможем достичь заявленных целей по увеличению грузопотока на Северном морском пути", — отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.В свою очередь на конференции "Формируя здоровое общество на Дальнем Востоке и в Арктике" состоится обсуждение демографической повестки в Арктическом регионе и на территории Дальневосточного федерального округа, возможностей повышения рождаемости, а также укрепления здоровья семьи и традиционных семейных ценностей. Одна из тем мероприятия – роль женщин в реализации общественных проектов по продвижению здорового образа жизни на удалённых территориях. Участники дискуссии обсудят меры поддержки для работающих женщин, условия для ведения деятельности в сфере общественного здоровья, а также возможности интеграции региональных программ в федеральную повестку. Помимо этого, на конференции также обсудят вопросы качества, доступности и безопасности медицинской помощи.Кроме того, одним из ключевых событий арктической повестки ВЭФ-2022 станет заседание Арктического экономического совета (АЭС), в котором Россия также председательствует в 2021-2023 гг. Совет является независимой международной организации, в компетенцию которой входит развитие бизнеса и B2B-взаимодействия в Арктике, а также содействие ответственному экономическому развитию региона с помощью распространения лучших практик, технологических решений и стандартов, обмена опытом и налаживания партнерских отношений. На расширенном заседании российской национальной части АЭС планируется обсуждение основных направлений сотрудничества с партнерами из Азии, в том числе в области развития перевозок по Северному морскому пути, энергетики, а также добычи полезных ископаемых.Помимо этого, в рамках ВЭФ-2022 состоится Форум Креативного Бизнеса "Социокультурное развитие северных регионов", инициатива проведения которого была продвинута в ходе российского председательства в Арктическом совете. Деловая программа Форума будет посвящена социокультурному развитию регионов Севера и сфокусируется на перспективных направлениях креативных индустрий и развитии социального сектора на северных территориях. Участники дискуссий обсудят специфику развития северных городов, промышленный арктический дизайн, традиции малых народов и туризм, а также влияние технологий на особенности жизни на Севере, региональную киноиндустрию и анимацию, национальную кухню, создание локальных арт-резиденций и арт-хабов. Социальным аспектам будут посвящены сессии о поддержке молодежи и коренных малочисленных народов. Ряд сессий Форума запланирован в рамках деловой программы ВЭФ-2022, несколько мероприятий вне деловой программы пройдут в павильоне "Дом коренных народов" на выставке "Улица Дальнего Востока" – новой площадке, посвященной культуре коренных малочисленных народов Севера. Организатором Форума выступает социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум.В рамках Форума Креативного Бизнеса также будет организована работа Молодежного мультимедийно-дискуссионного кампуса "Душа России. Север", который будет действовать в павильоне Гостиная на "Улице Дальнего Востока". Кроме того, пройдет Фестиваль аудиовизуальной культуры "Душа России. Север". Участники ВЭФ и молодежь смогут ознакомиться с достижениями северных регионов и увидеть вековые традиции, культуру и эпос малых народов региона в современной интерпретации как молодых артистов, так и признанных деятелей культуры."Сквозным приоритетом нашего председательства в Арктическом совете в 2021-2023 гг. является обеспечение ответственного управления для устойчивого развития региона, сбалансированного в экологическом, социальном и экономическом измерениях. Уверен, что проведение на ВЭФ-2022 мероприятий по широкому спектру вопросов арктической повестки будет способствовать достижению этой цели", — отметил Посол по особым поручениям МИД России, Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.Арктическая тематика на ВЭФ также будет представлена сессиями реализуемого в рамках российского председательства аналитического проекта Think Arctic - Think Global. Сессия "Восточное измерение международной кооперации в Арктике" будет посвящена актуальности выстраивания гибких форматов взаимодействия в данном регионе. Появление на мировой политической карте значительного количества центров силы, различающихся по степени развития информационно-технологического и экономического потенциалов, создает дополнительные требования для ведущих игроков в области поддержания устойчивых связей в Арктическом регионе.Сессия "Россия-Индия: Фарватер совместного освоения Арктики" будет посвящена позиционированию и рассмотрению интересов Индии в данном регионе с учетом большой удаленности от Арктического региона. Возможности сотрудничества вызывают много вопросов и одновременно формируют актуальность для дискуссии на международном уровне в условиях новой экономической реальности. Итоги двух сессий станут частью аналитического доклада, посвященного международному сотрудничеству в области устойчивого развития России с арктическими и неарктическими государствами.Подробная информация о программе ВЭФ-2022 – на официальном сайте. Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс.Все оперативные новости о подготовке ВЭФ-2022 – в официальных соцсетях Форума. Telegram: t.me/roscongress , ВК: Восточный экономический форум (vk.com).Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы